CHP'li belediye DSİ'den talep etti: Susuzluk sorunu yeni hat ile çözülüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"İsale hattı yapımının belediye mi DSİ'ye mi ait olduğuna" ilişkin soru üzerine Sezer, Belediye Kanunu'nda belediyelerin vatandaşların içme suyunu karşılamaktan, DSİ'nin ise su yönetiminden sorumlu olduğunu söyledi.



İsale hatlarını belediyelerin yapabileceği gibi protokolle DSİ'ye de yaptırabileceğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Kanunda işbirliği önerilmiş, buradaki işbirliği barajların yapımı DSİ'ye ait, iletim hatlarıyla ilgili. Bunu isterse belediye kendisi yapar isterse DSİ ile protokol yaparak yaptırabilir. Geçmişte Süloğlu Barajı'ndan kente su taşınacak isale hattı, İller Bankası kredi marifetiyle belediye tarafından yaptırılmış, kredisini de ödemiş. İletim hattının bakım sorumluluğu belediyeye ait. Ancak yıllar itibarıyla bu hat kullanılmadığı için bu yıl kontrollerde kullanılabilir olmadığı görüldü. Burada mevcut hat görünürken DSİ'ye 'Yeniden hat yap.' derseniz DSi'nin inisiyatifinde, 'Kanunen burada bir hat var.' diyebilir ve yapmayabilir.

Edirne'nin su sıkıntısı, belediyenin içinde bulunduğu kısıtlılık göz önüne alınarak, DSİ Genel Müdürüne, milletvekillerimizle, Belediye Başkanımızla ziyarette bulunuldu. DSİ tarafından yatırım programında olmamasına rağmen buraya yeni bir isale hattı yapılması kabul edildi. Söz konusu hattın 3 ayda proje, yapım ihaleleri yapıldı ve yapımına başlandı. 1 ay içinde de tamamlayacağız. Burada da şu yapmış bu yapmıştan ziyade sonuca bakmakta yarar var. "

- YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİNİN TAŞINMA SÜRECİ

Depreme dayanıksız çıkması nedeniyle yıkım kararı alınan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin taşınmasıyla ilgili soru üzerine de Vali Sezer, 1. Murat Anadolu Lisesine taşıma kararının, söz konusu okulun sınıf yeterlilik alanı olduğu için alındığını söyledi.



Sezer, 1. Murat Anadolu Lisesinin restorasyonu yapılan sağlam bir tarihi okul binası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"1. Murat'ın 100'e yakın, diğer lisemizin de 350'ye yakın mevcudu var. Okulun eksikleri vardı, doğru. Ama bu eksikler gideriliyor, 2 haftaya da tamamlanır. Velilerin bu okul dışında alternatif önerileri üzerine bazı okullara bakıldı ancak buraların yeterli olmadığı görüldü. Velilerin istediği Hasan Sezai İmam Hatip Lisesi için de bir depreme dayanıklılık raporu bekleniyor. 1. Murat Lisesi de bizim okulumuz. Yetersizlikleri var mı, standartları düşük mü? Evet. Biz belediyeye, üniversiteye liseyi taşıyacağımız binaları olup olmadığını sorduk, olumsuz yanıt aldık. Alternatifler sunuyoruz. Okulları yeniden inşa edilene kadar, inşaatı süren Trakya Birlik İlkokulu olabilir, Hasan Sezai İmam Hatip binası sağlam çıkarsa oraya da geçebilirler. Süreci şeffaf bir biçimde yürütüyoruz. Bunlar bizim evlatlarımız. Nerede mutlu olacaklarsa oraya geçsinler."

Bir başka soru üzerine de Sezer, "Oğulpaşa Köprüsü'nün yarım kaldığı, ödeneğinin olmadığı" yönünde yanlış anlaşılmalar olduğunu ancak yaşanan teknik sıkıntıların giderileceğini, bu sene köprünün tamamlanacağını kaydetti.

