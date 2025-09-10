İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,287
  • EURO
    48,4373
  • ALTIN
    4845.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediye duyurdu: Planlı su kesintileri başlıyor
Güncel

CHP'li belediye duyurdu: Planlı su kesintileri başlıyor

CHP'li Bodrum Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kaynaklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle planlı kesintilere geçileceğini bildirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Özçelik ise bu karara tepki göstererek 'Yeraltı sularımızda da 10-15 milyon metreküp su olduğunu düşündüğümüzde aslında burada planlamada ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
CHP'li belediye duyurdu: Planlı su kesintileri başlıyor
ABONE OL

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MUSKİ) yapılan açıklamada, Bodrum'da merkez mahalleler de dahil olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Özçelik ise Bodrum'da yaz aylarından itibaren plansız kesintilerin sürekli yaşandığını belirtti.

Bunların büyük bir kısmının işletmeden kaynaklı sorunlardan ileri geldiğini kaydeden Özçelik, "Kış aylarının başına kadar planlı kesintilere devam edileceği gözüküyor. Bunu biz daha önceden biliyorduk. İki barajımızda da su miktarı oldukça azalmıştı. Mumcuları ve Geyik barajlarında toplamda 60 milyon metreküplük bir hacim söz konusu. Bu hacmi dolduramıyoruz." diye konuştu.

Özçelik, 15-20 milyon metreküp civarında bir kayıp kaçak söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Yeraltı sularımızda da 10-15 milyon metreküp su olduğunu düşündüğümüzde aslında burada planlamada ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Su seviyesinin azaldığı Mumcular Barajı dron ile görüntülendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.