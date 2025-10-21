CHP'li belediye eleştiriye tahammül edemedi! 15 yıllık esnaftan icra tepkisi

Ahi Çarşısı'nda 15 yıldır müzik aletleri yapımı, tamiri ve satışıyla ilgilenen Lokman Aydemir, "Yaklaşık bir hafta önce elime icra takibi kararı geldi. Kırşehir Belediyesinden geldiğini öğrendim. 7 bin 989 TL tutarındaki borcu ödedim. Ancak gelen faturaları birleştirdiğimde boyumu aştığını fark ettim. 15 yıllık esnafım, ilk kez böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

Kendisinin belediyeyi zaman zaman eleştirdiğini aktaran esnaf Aydemir, "Yanlışlarınızı eleştirdiğim için mi bana icra yoluyla baskı uyguladınız. Bu karar bütün esnafa gönderildi mi, yoksa sadece sizi eleştiren esnafa mı gönderiyorsunuz? Belediye Başkanı Sayın Selehattin Ekicioğlu ve yöneticilerinden açıklama bekliyorum. Zamanında borçlarımızı ödemekteyiz. 7 bin 989 TL değil, 80 bin TL de olsa borcuna sadık bir vatandaşım. Bu şekildeki baskıyla beni itibarsızlaştıramazsınız" diye konuştu.