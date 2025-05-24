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  • CHP'li belediye emekli olan işçinin tazminatına çöktü
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CHP'li belediye emekli olan işçinin tazminatına çöktü

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden emekli olan işçiler, kıdem tazminatlarını alamadıkları için eylem yaptı. İşçiler, 'İkramiyelerimize çöktünüz. Alın terimizi istiyoruz' diyerek CHP'li başkan Cemil Tugay'a tepki gösterdi.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 08:51 - Güncelleme:
CHP'li belediye emekli olan işçinin tazminatına çöktü
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZNERJİ AŞ ve İZELMAN AŞ'den emekli olan bir grup işçi, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemlerine devam etti.

Kültürpark'taki İzmir Sanat önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Kenan Aras, geçen yıl aralık ayında emekli olan işçilere hala kıdem tazminatlarının ödenmediğini ve verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

Mart ayından itibaren yaptıkları görüşmelere rağmen verilen sözlerin tutulmadığını belirten Aras, "Yıllarımızı verdiğimiz, alın terimizi döktüğümüz, kendi ailemiz gibi sahiplendiğimiz kurumumuz... Ne yazık ki emekli olduktan sonra defalarca söz verildiği halde tazminatlarımız ödenmemiştir." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

İşçi emeklilerinin sadaka değil yıllardır emeğiyle, alın teriyle çalışarak hak ettikleri kıdem tazminatlarını almak için eylem yaptıklarını dile getiren Aras, şunları kaydetti:

"Aylardır mağdur ediliyoruz, bu kuruma yalan söylemek, sözünde durmamak yakışmıyor. Hak ettiğimiz paramızı alamadığımız için bankalara borçlanıyor ve büyük faizler ödemek zorunda kalıyoruz. Çocuklarımıza harçlık verememenin çaresizliğini yaşatmaya hakkınız yok Sayın Belediye Başkanı Cemil Tugay. Alacaklıların her gün kapımızı çalıp bizleri mahcup etmesine hakkınız yok Sayın Başkan. Bizleri 6 aydır mağdur eden, bankalara borçlandıran sizi ve belediye bürokratlarını sorumlu davranmaya davet ediyor ve derhal hakkımız olan kıdem tazminatlarımızın tamamını ödemenizi istiyoruz."

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