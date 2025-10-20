Karşıyaka Belediyesi'nin, ilçenin simgelerinden olan Bostanlı Pazaryeri'nin işletme hakkının belediye şirketi Kent A.Ş. üzerinden özel bir firmaya devretmesine karşı çıkan pazarcılar, Karşıyaka Belediyesi önünde eylem gerçekleştirdi. İzmir Pazarcılar Odası ve İzmir Pazarcılar Derneği tarafından gerçekleşen eylemde, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler'e tepki gösterildi. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Karşıyaka Belediyesi ve bağlı şirketi Kent A.Ş.'nin "tekstil fuarı" adı altında Bostanlı Pazaryeri'ndeki bin 300 tezgâhı usulsüz biçimde satışa çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Dernek Başkanı Faysal Acar, "Ne meclis kararı var ne encümen onayı. 30 yıllık emeğimizi kimse parayla satamaz" diyerek yasal sürecin yok sayıldığını ileri sürdü.

'TEKSTİL FUARI' ADIYLA SATIŞ YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Acar, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'nin geçtiğimiz hafta "Tekstil Fuarı" adı altında bir duyuru yaptığını belirterek, bu etkinliğin "kelime oyunlarıyla gizlenmiş bir satış operasyonu" olduğunu iddia etti. "Konak'taki Mistral Kulesi'nin 42'nci katında bulunan bir hukuk bürosu aracılığıyla randevulu tezgâh satışı yapıldığı, her bir tezgâh için 800 bin TL nakit talep edildiği bilgisi bize ulaştı" diyen Acar, bu işlemlerin tamamen şeffaflık ve yasal denetimden yoksun olduğunu savundu.

"NE MECLİS KARARI NE İHALE SÜRECİ VAR"

Dernek açıklamasında, satış süreciyle ilgili yasal hiçbir dayanağın bulunmadığı da vurgulandı. Acar, "Ne belediye meclis kararı var ne encümen kararı ne de ilgili komisyonlardan bir onay. Askıya çıkarılmış bir duyuru, noter huzurunda yapılmış bir tebliğ ya da ihale süreci yok. Bu durumda yapılan işlem hem hukuka hem de kamu vicdanına aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"ÖDEMEYENLERİN YERLERİ BAŞKALARINA DEVREDİLECEK" İDDİASI

Dernek, esnafa yapılan uyarılarla bugün mesai bitimine kadar 800 bin TL ödenmezse, tezgâhların başka kişilere devredileceğinin söylendiğini öne sürdü.

Acar, "Pazarcı sicil kaydı, vergi levhası veya esnaf kaydı olmayan kişilere bu yerlerin verilmesi planlanıyor. Bu durum bin 300 aileyi etkileyecek büyük bir mağduriyet doğurur. Esnafı birbirine düşürecek, huzuru bozacak bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.

DERNEKTEN ÇAĞRI: "BELGELER KAMUOYUNA AÇIKLANSIN"

İzmir Pazarcılar Derneği, Karşıyaka Belediyesi'nden ve Kent A.Ş.'den, satışla ilgili tüm karar, ödeme, tahsis ve fatura belgelerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Dernek açıklamasında, "Meclis ve encümen kararı yoksa işlem durdurulmalıdır. Esnafın hakkını satmaya kalkışanlar bunun hesabını yargı önünde verir" ifadelerine yer verildi.