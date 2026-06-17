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  • CHP'li belediye hizmette sınıfta kaldı! Vatandaş isyan etti: Kokudan duramıyoruz
Güncel

CHP'li belediye hizmette sınıfta kaldı! Vatandaş isyan etti: Kokudan duramıyoruz

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bazı sokaklardaki çöp konteynerlerinin çevresinde biriken atıklar ciddi bir çevre ve görüntü kirliliğine yol açtı. Belediye ekiplerinin özellikle yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çöplerden yayılan kötü koku ve sineklere çözüm bulmaması sokaktan geçen vatandaşları ve çevre esnafını canından bezdirdi. Duruma tepki gösteren ve yetkililerden çözüm bekleyen mahalle sakinleri, çöplerin düzenli olarak toplanmamasından şikayetçi olduklarını belirtti.

IHA17 Haziran 2026 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
CHP'li belediye hizmette sınıfta kaldı! Vatandaş isyan etti: Kokudan duramıyoruz
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Eskibağlar Mahallesi Nazif Yörükcü, Yengi ve Kırımlıer sokaklarında oluşan kötü görüntü vatandaşların dikkatini çekiyor. Sokakların kesişiminde bulunan çöp konteynerlerinin çevresinde biriken ve zamanında toplanmayan atıklar mahallede çevre kirliliğine yol açtı.

Belediye ekiplerinin özellikle yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çöplerden yayılan kötü koku ve sineklere çözüm bulmaması sokaktan geçen vatandaşları ve çevre esnafını canından bezdirdi. Duruma tepki gösteren ve yetkililerden çözüm bekleyen mahalle sakinleri, çöplerin düzenli olarak toplanmamasından şikayetçi olduklarını belirtti.

Sıcak havalarda kokunun katlanılamaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını sıklaştırmasını ve sokakların bir an önce eski temiz görüntüsüne kavuşturulmasını talep etti.

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