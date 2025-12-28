İSTANBUL 7°C / 0°C
Güncel

CHP'li belediye ilçeyi aniden susuz bıraktı! Vatandaşlar geceden çeşme kuyruğuna girdi

Keşan'da cumartesi sabah saatlerinde içme suyunun kesilmesi sebebiyle vatandaşlar, ilçe merkezindeki kaynak çeşmelerine akın etti. Marketlerde ise ambalajlı su kalmadı. Hafta sonunu susuz geçirmek zorunda kalan Keşanlılar belediyeden duyuru yapılmamasına tepki gösterdi.

IHA28 Aralık 2025 Pazar 12:41 - Güncelleme:
İçme suyu barajında rezervin bitmesi sebebiyle Keşan'da, yaklaşık 1 aydır sadece Kumdere mevkiindeki derin sondajlarla temin edilen su basılıyordu. Hafta sonu yaşanan kesintiyle birlikte ilçe genelinde hayat adeta durma noktasına geldi.

Keşan'da cumartesi sabahı itibarıyla sular tamamen kesildi. Pazar sabahı yalnızca iki ila üç saat süreyle su verilirken, saat 10.00 itibarıyla yeniden kesinti yaşandı. Aniden susuz kalan vatandaşlar, şehir merkezinde halen su akan iki üç kaynak çeşmeye yöneldi. Özellikle Garip Dede Türbesi yanında bulunan ve içilebilir nitelikte olan kaynak çeşmelerinde gece boyunca uzun kuyruklar oluştu. Birçok vatandaş ise marketlere akın ederek kısa süre içerisinde içme sularını tüketti.

Hafta sonunu susuz geçirmek zorunda kalan Keşanlılar belediyeden duyuru yapılmamasına tepki gösterirken, belediye yetkililerine ulaşabilen bazı esnafa, kesintinin sondajda görev yapan motorda meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle yaşandığı ve çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi.

Keşan Belediyesi, TREDAŞ'ın bakım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık Cumartesi günü Terfi-3 merkezinde yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle su iletiminin yapılamadığını, bu nedenle ilçe genelinde su kesintileri ve basınç düşüklüklerinin oluştuğunu, kesintinin 28 Aralık Pazar akşam saatlerine kadar sürebileceğini bildirdi. Su kaynaklarında bir sıkıntı olmadığı bakımın bitmesi ile ilçeye düzenli su basılmaya devam edeceği öğrenildi

