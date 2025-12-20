İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediye isyan ettirdi: Yol yarıldı, asfalt parçalandı
Güncel

CHP'li belediye isyan ettirdi: Yol yarıldı, asfalt parçalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine ana su isale hattının patlamasıyla yol yarıldı, derin çukurlar oluştu, tonlarca su boşa aktı.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
CHP'li belediye isyan ettirdi: Yol yarıldı, asfalt parçalandı
ABONE OL

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

CHP BELEDİYECİLİĞİ PES DEDİRTTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından asfalt parçalanarak yolda çukur oluştu, tonlarca su ise yola ve bölgedeki arazilere aktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İsale hattındaki su kesilirken, yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Bölgede onarım çalışması başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.