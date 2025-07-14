İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı.

Bornova'ya 14 kilometre uzaklıkta yaklaşık 500 hanesi bulunan Yakaköy Mahallesi'nde sularının kesik olması nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor.

Suların akmaması nedeniyle duş, kişisel bakım, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını gidermekte zorluk yaşayan vatandaşlar, ev ve iş yerleri için tankerle su taşıyor.

Mağdur edildiklerini ifade eden mahalle sakinleri, Bornova Belediyesi binası önünde yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

Ellerinde, "İnsan açlıktan ölebilir ama susuzluk delirtir, delirtmeyin bizi", "Seçimlerde astığınız ceket bir gün düşebilir", "Sayın Tugay, Cemil isminin anlamını bilir misiniz? Hiç uymamış hiç" yazılı dövizler taşıyan grup "Köylü burada başkan nerede?", "Başkan uyuma mahallene sahip çık" sloganı attı.

- "BAZEN KLOZETTE KLİMANIN SUYUNU KULLANIYORUM"

Mahalle sakinlerinden Ayşe Mert, 20 gündür mağdur olduklarını söyledi.

İnsanların evde su yerine peçete kullanmaya başladığını anlatan Mert, "Çıkan kokuyu Allah biliyor. Ben anneyim, evde 6 kişiyiz, bu durum bizi mahvetti. Yemek, bulaşık, her şey dolu. Yazık, günah değil mi bizim çocuklarımıza. Çocuklarımıza banyo yaptıramıyoruz. Evin önünde birkaç çiçeğim var, klimanın suyuyla onları suluyorum. Bazen klozette klimanın suyunu kullanıyorum. Ben CHP'nin buradaki mahalle temsilcisiyim, bundan da hiçbir zaman gocunmuyorum ama onların mahalle temsilcisiysem CHP'den, bu halkın sesi olmaya geldim."

Mert, mahalle muhtarının sorunlarıyla ilgilenmediğini belirterek tepki gösterdi.

Ali Osman Kaptan ise vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için ormana ya da dağa gittiğini ifade etti.

Çamaşırları da Bornova'da yıkattıklarını anlatan Kaptan, "Bunlar yarın ne olacak, hastalık. Hastalık nereden çıkıyor, susuzluktan oluyor. Oy zamanı herkes orada. Para zamanı herkes köyde. Biz su istiyoruz. Yarın bu çocuklar hasta olursa ne olacak, kim kurtaracak." dedi.

Elvan Filiz ise İZSU'ya yüzlerce çağrı yapıldığını ancak hiçbir şekilde çözüm için yanıt gelmediğini söyledi.

- EVİNE TANKERLE SU TAŞIYOR

Evine tankerle su taşıyan Osman Doğa, kurumların yaşadıkları sorunu birbirinin üzerine attığını söyledi.

Doğa, "Suyumu tankerle kendim taşıyorum. Evimin önünde bahçe var, onu doldurmaya çalışıyoruz. Suyu olan arkadaşlardan parayla alıyoruz. İhtiyaçlarımızı da taşıma suyuyla çeviriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahallede lokanta işleten Nevin Gülen ise "Tezgahtaki bulaşıkları arkaya götürüyoruz. Akşam olduğunda kovalarla yıkamaya başlıyoruz. Usandık artık. Burası yiyecek içecek yeri. Temizlik ve hijyen istiyoruz ama yok." dedi.

81 yaşındaki Emine Kaptan da "Sular yok abdest alamıyorum, 5 vakit namazımı kılamıyorum. Susuz köy olur mu? Bornova'nın dibi, İzmir'in dibi. Niye böyle halimiz? Oğlum Bornova'dan su getiriyor, bu olur mu?" diye konuştu.