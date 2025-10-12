İSTANBUL 18°C / 12°C
  CHP'li belediye kaderine terk etti! ''Mansur Yavaş bu evde kalır mı?''
Güncel

CHP'li belediye kaderine terk etti! ''Mansur Yavaş bu evde kalır mı?''

Ankara'da belediyenin tahliye borusu yağışların etkisiyle taşarak bir eve doldu. Evi pislik dolan vatandaş, yaşadığı mahallenin tamamında altyapı problemi olduğunu söyleyerek CHP'li Başkan Mansur Yavaş'a şu sözlerle isyan etti; 'Mansur Yavaş bu evde yaşar mı? Bu evi 12 defa su bastı. Buraya bir destek, altyapı istiyoruz. Konser yapma, yaşanacak yer yap.'

12 Ekim 2025 Pazar 11:05
CHP'li belediye kaderine terk etti! ''Mansur Yavaş bu evde kalır mı?''
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından bir eve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) atık tahliye borusundan taşan sular doldu. Evini su bastığını gören Salih Kırsak, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerini arayıp yardım istediğini ancak kimsenin gelmediğini iddia etti. Evinin hali kötüleştikçe isyan eden Kırsak, kışın ne yapacağını bilmediğini söyledi.

"MANSUR YAVAŞ BU EVDE YAŞAR MI"

Yaşadığı mahallenin tamamında altyapı problemi olduğunu söyleyen Salih Kırsak, "CHP belediyeciliği biraz daha az konser yapsa, 2 tane az sanatçı çıkartsa bir altyapı yapsa kanalizasyon yapsa evimizi bu şekilde pislik basmasa. Ben ASKİ ekiplerini aradım. Bana 'Yetkimiz yok Sincan Bölge ASKİ'yi arayın' dediler. Sincan Bölge ASKİ de aradığımda 'o nasıl bir ses tonu' diyerek bana efelik yaptı. Ben de 'beyefendi sizin evinizi pislik bassa sizin ses tonunuz nasıl olur' dedim. Adamlar belediye çalışanı değil efe. Mansur Yavaş bu evde yaşar mı? Bu evi 12 defa su bastı. Bu şekilde pislik bastı" diye konuştu.

"KONSER YAPMA, YAŞANACAK YER YAP"

Telefonundan yağış oranının yüzde 25 olduğunu gören ama buna rağmen evini su basan Kırsak, "Ankara'ya çok az bir yağmur yağdı. Sonbahar ayındayız. Bu ilerleyecek biz bunu yaşayacağız. Maalesef hiçbir şey olmuyor ama bizim CHP belediyeciliğinden, Mansur Yavaş'tan isteğimiz Sincan'a bir çözüm. Buraya bir destek, altyapı istiyoruz. Konser yapma, yaşanacak yer yap. 150-200 yıl önce Kızılderili olarak yaşasak çadırı pislik basmaz. Türkiye'nin başkentinde evimizi pislik basıyor" ifadelerini kullandı.

