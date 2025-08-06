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  • CHP'li belediye kadına şiddeti reva gördü! Sıfır binayı satılığa çıkardılar
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CHP'li belediye kadına şiddeti reva gördü! Sıfır binayı satılığa çıkardılar

CHP'li Buca Belediyesi, şiddet gören kadınların sığınması için inşa edilen kadın sığınma evini satılığa çıkardı. 717 metrekarelik alana sahip bina yeni inşa edilmişti.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 08:38 - Güncelleme:
CHP'li belediye kadına şiddeti reva gördü! Sıfır binayı satılığa çıkardılar
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İzmir'de borç batağına saplanan CHP'li Buca Belediyesi, ekonomik darboğazı aşmak amacıyla, gayrimenkullerini satmaya devam ediyor. Ufuk Mahallesi'nde yer alan, yaklaşık 60 milyon lira değerindeki, bin 330 metrekarelik nikah salonunu da satacak. Taşınmazın, Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye çıkarılması planlanıyor. Konuya ilişkin önerge, 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak Buca Belediye Meclisi toplantısında ele alınacak.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN SATILIK SIFIR "KADIN SIĞINMA EVİ"

CHP'li Buca Belediyesi satışa hazırladığı bir diğer önemli taşınmaz ise İnönü Mahallesinde bulunan kadın sığınma evi oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, tapuda "kadın sığınma evi" olarak kayıtlı olan, yaklaşık 35 milyon lira değerindeki, 717 metrekarelik taşınmaz için imar planı değişikliği yapılacak. İnşaatı yeni biten ve henüz açılışı yapılmayan sığınma evinin bulunduğu parselin mevcut "belediye hizmet alanı" statüsünden çıkarılarak "özel sosyal tesis" alanına dönüştürülecek. Bu değişikliğin meclisten geçmesi durumunda, binanın satışa çıkarılması ya da borçlara karşılık kamu kurumlarına devredilmesi planlanıyor.

MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN OYLANACAK

Belediye, ayrıca Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.'nin borçlarına karşılık, mülkiyetinde bulunan 6 konutu ve Buca 23 Nisan İlkokulu'nun bulunduğu arsadaki hisselerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredecek. Bu öneri de aynı meclis toplantısında görüşülecek. 6 Ağustos'taki meclis oturumunda görüşecek. Taşınmaz satışları ve devirleriyle ilgili önergeler önce ilgili komisyonlara gönderilecek, ardından meclis üyeleri tarafından oylanacak.

Buca Belediyesi'nde görev yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle geçen 18 Haziran'da iş bıraktı. Bu süreçte taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken, çöp sorunu başta olmak üzere ilçede birçok aksama yaşandı. Taraflar grevin 9'uncu gününde anlaşmaya varınca iş bırakma eylemi son bulmuştu.

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