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CHP'li belediye karıştı! Eski başkan hakkında suç duyurusu

Antalya'da CHP'li Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, usulsüz işe alımlar nedeniyle eski Belediye Başkanı Semih Esen ve belediyede görevli üç memur hakkında yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 08:17 - Güncelleme:
CHP'li belediye karıştı! Eski başkan hakkında suç duyurusu
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Antalya'da CHP'li Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Sayıştay denetiminde, yine CHP'li olan önceki başkan Semih Esen tarafından seçimler öncesi kadroya alınan 67 belediye personelini işten çıkardı.

Cem Kotan

Ardından, "Sayıştay tarafından verilen kesin ve bağlayıcı nitelikte karara istinaden, sürekli işçi kadrosundaki çalışma arkadaşlarımızın iş akdini sona erdirmek zorunda kaldık" açıklaması yapan Kotan, yasal sınırlar dahilinde başka birimlerde çalışmaları dahil birçok alternatif önerildiğini ancak sonuç alamadığını öne sürdü.

Semih Esen

Kotan ayrıca, usulsüz işe alımlar nedeniyle, eski Belediye Başkanı Semih Esen ve belediyede görevli üç memur hakkında yasal süreç başlatıldığını da duyurdu.

İşçiler ise belediye önünde çadır kurup eylem yapmaya başladı.

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