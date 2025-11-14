İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3386
  • EURO
    49,2081
  • ALTIN
    5671.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediye karıştı! Seleften halefine suç duyurusu
Güncel

CHP'li belediye karıştı! Seleften halefine suç duyurusu

Muğla'nın Marmaris ilçesi 2019-2024 dönemi belediye başkanı olan Mehmet Oktay, mevcut belediye başkanı Acar Ünlü hakkında Marmaris Adliyesine gelerek, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Oktay, Ünlü'nün Kızılbük Projesi ve Sinpaş arazisi sürecindeki tutumlarının kamu zararına yol açtığını ve halkı kin ile düşmanlığa sevk ettiğini ileri sürdü.

IHA14 Kasım 2025 Cuma 13:00 - Güncelleme:
CHP'li belediye karıştı! Seleften halefine suç duyurusu
ABONE OL

Mehmet Oktay yazılı açıklamasında, "Acar Ünlü, belediyenin haklı olduğu bir davada mahkemede savunma yapmayarak kamu görevini ihmal etmiş ve belediyeyi zarara uğratmıştır. Ayrıca kamuoyunu yanıltıcı açıklamaları toplumda gerilimi artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Eski başkan, mevcut Belediye Başkanı Ünlü'nün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dahi yanlış bilgilendirdiğini belirterek, bu durumun söz konusu firmanın borsada işlem görmesi nedeniyle manipülasyona açık bir tablo oluşturduğunu dile getirdi.

Mehmet Oktay

Oktay, suç duyurusunun gerekçesini "Yıllardır haksız gerekçelerle açılışı engellenen tesis nedeniyle firma belediye aleyhine dava açarsa, milyarlarca liralık tazminat Marmaris halkının cebinden çıkabilir. Kamu yararını korumak ve adaletin tesisi için bu adımı attık" sözleri ile açıkladı.

Suç duyurusuna ilişkin yasal sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceği bilgisi edinildi.

Acar Ünlü

Özel'e içeriden Sinpaş cevabı

Yargıdan CHP'li belediyeye "dur" kararı

CHP'li Başkan'dan polise hakaret ve saldırı: Acar Ünlü hakim karşısında

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.