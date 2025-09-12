İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3698
  • EURO
    48,6005
  • ALTIN
    4861.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediye katliam yaptı! Köpekleri öldürüp çöpe attılar
Güncel

CHP'li belediye katliam yaptı! Köpekleri öldürüp çöpe attılar

CHP'li Manisa Alaşehir Belediyesi, ilçede toplanan sokak köpeklerini barınakta öldürüp, çöp konteynerine attı. Skandal görüntülere tepki yağdı.

Akşam Gazetesi12 Eylül 2025 Cuma 08:42 - Güncelleme:
CHP'li belediye katliam yaptı! Köpekleri öldürüp çöpe attılar
ABONE OL

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir hayvan barınağında kaydedildiği öne sürülen görüntüler, kamuoyunda infiale yol açtı. İddialara göre, sokaklardan toplanan köpekler, Alaşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında öldürülerek çöp konteynerlerine atıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, söz konusu görüntülerde barınakta bulunan ölü köpeklerin belediye personeli tarafından el arabasıyla taşındığı ve çöp aracına atıldığı görüldü.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hayvan severler büyük tepki gösterdi. Konuya ilişkin Alaşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ölü köpeklere ait skandal görüntülerin ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.