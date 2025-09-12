Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir hayvan barınağında kaydedildiği öne sürülen görüntüler, kamuoyunda infiale yol açtı. İddialara göre, sokaklardan toplanan köpekler, Alaşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında öldürülerek çöp konteynerlerine atıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, söz konusu görüntülerde barınakta bulunan ölü köpeklerin belediye personeli tarafından el arabasıyla taşındığı ve çöp aracına atıldığı görüldü.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hayvan severler büyük tepki gösterdi. Konuya ilişkin Alaşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ölü köpeklere ait skandal görüntülerin ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.