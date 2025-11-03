İSTANBUL 20°C / 14°C
  CHP'li belediye ''kentsel dönüşüm''de sınıfta kaldı! Vatandaş isyan etti: Adalet icraatla olur
Güncel

CHP'li belediye ''kentsel dönüşüm''de sınıfta kaldı! Vatandaş isyan etti: Adalet icraatla olur

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. ve 4. etap hak sahipleri, kira desteğinin yetersiz kaldığını savundu. CHP'li belediyenin vatandaşların mağduriyetini görmezden geldiğini ileri süren İzmirli vatandaş, 'Adalet sadece sözle değil kararla ve icraatla olur.' dedi.

3 Kasım 2025 Pazartesi 12:00
CHP'li belediye ''kentsel dönüşüm''de sınıfta kaldı! Vatandaş isyan etti: Adalet icraatla olur
Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada proje kapsamında belediye tarafından ödenen 12 bin liralık kira desteğinin, İzmir'in kira ortalamasının altında kaldığını belirtti.

"ADALET SADECE SÖZLE DEĞİL KARARLA VE İCRAATLA OLUR"

Belediyenin vatandaşların mağduriyetini görmezden geldiğini ileri süren Uslu, şunları kaydetti:

"Uzundere halkı, belediyenin bu düşük kira bedelleriyle yaşam mücadelesi veremez. Hiçbir vatandaş, kendi evinden çıkarıldıktan sonra aldığı kira desteğiyle yeni bir ev tutamıyorsa bu, açık bir sosyal adaletsizliktir. Adalet sadece sözle değil kararla ve icraatla olur. Kentsel dönüşüm, Uzundere halkının rızası ve refahı olmadan başarıya ulaşamaz. Bu mesele siyasi bir tartışma değil doğrudan halkın yaşam mücadelesidir."

"ÇAĞRIMIZ BİR TALEP DEĞİL HAKLI BİR UYARIDIR"

Uslu, kira bedellerinin piyasa koşullarına uygun şekilde belirlenmesini talep ederek, "Sosyal belediyecilik, halkın yükünü hafifletmekle olur, artırmakla değil. Bu çağrımız bir talep değil haklı bir uyarıdır. Unutulmasın ki adalet kağıt üzerindeki rakamlarla değil vatandaşın hayatındaki karşılığıyla ölçülür." ifadelerini kullandı.

