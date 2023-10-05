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Karaburun Belediyesi konser için esnaftan para topladı! Ortaya çıkan belgede kafaları karıştıran detay

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesinin, 101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında Tuğba Özerk ve Deniz Seki'ye verdiği konser için esnaftan bir milyon 200 bin lira topladığı iddia edildi. İki konserin ise 1 milyon 566 bin liraya mal olduğu belirlendi. Ancak ortaya çıkan belgelerde göre, konser masraflarının belediyenin kasasından ödendiği görülürken, esnaftan ve otel sahiplerinden toplanan 1 milyon 200 bin liranın nerede kullanıldığı merak konusu oldu.

Sabah5 Ekim 2023 Perşembe 07:29 - Güncelleme:
Karaburun Belediyesi konser için esnaftan para topladı! Ortaya çıkan belgede kafaları karıştıran detay
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İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nin 101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında Tuğba Özerk 16 Eylül'de Mordoğan'da, Deniz Seki ise 17 Eylül'de Karaburun'da konser verdi.

Konser öncesi belediye zabıtalarının kapı kapı gezerek esnaftan para topladığı ortaya çıktı. Karaburun Belediyesi zabıtalarının otel ve işletmelere giderek, "101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında vereceğimiz konserler için gönlünüzden ne koparsa bu hesaba gönderin" iddia edildi.

Nigar Arsevi Yeter ismindeki kadının hesabına para gönderdikten sonra dekontun fotoğrafının da verilen cep telefonu numarasına atılması istendi.

Sabah'ın haberine göre, Bu şekilde yaklaşık 1.2 milyon liralık bir bağış toplandığı öne sürüldü. Ulaşılan belgelere göre Mordoğan ve Karaburun konserleri için 2 günlük ses, ışık, sahne organizasyonu için 1 milyon 80 bin lira, Taşan Kardeşler ekibi konaklama bedeli 36 bin lira, Tuğba Özerk konser organizasyonu için 450 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 566 bin lira ödendiği anlaşıldı.

Belgelere göre, konser masraflarının belediyenin kasasından ödendiği görülürken, esnaftan ve otel sahiplerinden toplanan 1.2 milyon liranın nerede kullanıldığı akıllarda soru işareti bıraktı.

OTELİME DE GELİP BAĞIŞ İSTEDİLER

Karaburun AK Parti eski İlçe Başkanı ve turizmci Adem Avcı, "Karaburun Belediyesi zabıtaları benim otelime de gelmişler. Karaburun'un 101. Kurtuluş Yılı Etkinlikleri için para topladıklarını söylemişler. Otelde görev yapan arkadaşlara hesap numarası ile cep telefonu numarası bırakmışlar. 'Gönlünüzden ne koparsa bu hesap numarasına gönderin' demişler. Yaklaşık 1.2 milyon lira paranın bağış olarak toplandığı iddia ediliyor. Konser masrafları eğer belediyenin kasasından ödendiyse, bağış olarak toplanan paralar nereye gitti?" dedi.

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