İzmir'de maaşlarının eksik yatırıldığını belirten Konak Belediyesi işçileri, "iş yavaşlatma eylemi" yaptı.

Basmane Meydanı'ndaki Konak Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, üzerinde "Bu böyle gitmez, geçinemiyoruz" yazılı pankartı açtı, çeşitli sloganlar attı.

Grup adında açıklama yapan Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, işçilerin hesabına maaş ödemesi olarak 12 bin 700 lira yatırıldığını belirterek, "Bunu kabul etmiyoruz. Biz haftalıkçı değiliz, aylıkçıyız. Maaş alıyoruz ve maaşımızın tamamını istiyoruz. Bugün 2 saatlik bir eylem yapıyoruz ancak anlaşma olmadığı sürece bu eylemlerimiz artarak, yarım gün ya da tam gün, sürecek." diye konuştu.

Konak Belediyesi ile devam eden toplu iş sözleşmesinde de henüz sonuç alınamadığını kaydeden Aras, belediye yönetimini daha sorumlu ve hassas davranmaya davet etti.

Aras, yüzde 16'lık teklifi kabul etmeyeceklerini, bu rakamı ciddiyetsiz bulduklarını sözlerine ekledi.

EFELER BELEDİYESİ MAAŞLARI EKSİK YATIRDI

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler Belediyesinin, çalışanların maaşlarını eksik yatırmasına tepki gösterdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, maaşların ödenmemesi nedeniyle çalışanların mağdur olduğunu, önceki aylarda da benzer durumun yaşandığını belirtti.

2014 ve 2019 seçimlerinde de Efeler Belediyesini CHP'nin kazandığını, belediyenin geçmişten bu yana SGK ve vergi borçlarını ödemediğini aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"SGK ve maliye de elbette alacaklarını tahsil etmek durumundadır. SGK alacaklarını tahsil etmezse emeklilerin maaşlarını ödeyemez duruma düşer. Türkiye'deki SGK ve maliye borcu olan belediyelerin tümünden, İller Bankası'ndan gelecek paralarında kesintiler yapılıyor. Belediyelerin SGK borçlarını yapılandırma ve taksitlendirme imkanı var. Taksitlendirme yapıldığında İller Bankası kesintisi yapılmıyor. Efeler Belediyesi SGK borçlarını yapılandırma için SGK'ya başvuru yapmamış. Başvuru yapsalar borçlar taksitlendirilecek ve İller Bankası kesintisi yapılmayacak, çalışanların maaşları da ödenebilecek. Efeler Belediyesinin, borçlarını yapılandırma için SGK'ya başvuru yapması gerekiyor. "

Efeler Belediyesi, yaptığı açıklamada, ellerindeki bütçe ile sahadaki çalışanların maaşlarının dörtte üçünün, kalan personelin maaşlarının ise yarısının ödenebileceğini açıklamıştı.