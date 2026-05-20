Gençlik ve Spor Bakanlığı, Marmaris Belediyesi'nin havuzlarını kapattığı gençlere yardım elini uzattı.

Marmaris Belediyesi, 'yüksek maliyet' gerekçesiyle 21 yıllık yüzme havuzunu 6 Nisan'da kapattı, 300'den fazla sporcu açıkta kaldı. AKŞAM, sporcuların amfitiyatroda idman yaptığını, velilerin çocuklarını kendi imkanlarıyla Muğla merkez ve Ortaca'daki kapalı havuzlara taşıdığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, harekete geçti, 1 hafta gibi kısa bir sürede 20 metre uzunluğunda, 7 metre eninde, 1 metre 25 santimetre derinliğinde portatif havuz oluşturuldu. Havuz, dün törenle hizmete girdi. Ayrıca bakanlığın, Marmaris'e en az yarı olimpik nitelikte havuz kazandırmak için de harekete geçtiği, müjdeyi 5 Haziran'da ilçeye gelecek Bakan Bak'ın vereceği öğrenildi.

AKŞAM havuz rezaletini 8 Mayıs'ta gündeme getirmişti.

CHP'li belediye sporcuları amfitiyatroda yüzdürdü! İmdada bakanlık yetişti