  • CHP'li belediye mağdur etti, Bakanlık sözünü tuttu! Sporculara 19 Mayıs hediyesi
CHP'li belediye mağdur etti, Bakanlık sözünü tuttu! Sporculara 19 Mayıs hediyesi

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin havuzlarını kapattığı genç sporcular, Spor Bakanlığı'nın kurduğu portatif havuzda yeniden yüzmeye başladı.

AKŞAM Gazetesi20 Mayıs 2026 Çarşamba 07:46
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Marmaris Belediyesi'nin havuzlarını kapattığı gençlere yardım elini uzattı.

Marmaris Belediyesi, 'yüksek maliyet' gerekçesiyle 21 yıllık yüzme havuzunu 6 Nisan'da kapattı, 300'den fazla sporcu açıkta kaldı. AKŞAM, sporcuların amfitiyatroda idman yaptığını, velilerin çocuklarını kendi imkanlarıyla Muğla merkez ve Ortaca'daki kapalı havuzlara taşıdığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, harekete geçti, 1 hafta gibi kısa bir sürede 20 metre uzunluğunda, 7 metre eninde, 1 metre 25 santimetre derinliğinde portatif havuz oluşturuldu. Havuz, dün törenle hizmete girdi. Ayrıca bakanlığın, Marmaris'e en az yarı olimpik nitelikte havuz kazandırmak için de harekete geçtiği, müjdeyi 5 Haziran'da ilçeye gelecek Bakan Bak'ın vereceği öğrenildi.

AKŞAM havuz rezaletini 8 Mayıs'ta gündeme getirmişti.

CHP'li belediye sporcuları amfitiyatroda yüzdürdü! İmdada bakanlık yetişti

