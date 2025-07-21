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CHP'li belediye mahalleliyi çileden çıkardı: Musluklardan yeşil su akıyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Dereağzı Mahallesi'nde musluklardan yeşil su akması, vatandaşlarda endişeye yol açtı. Kısa süre önce susuzluk çeken mahalleli, bu kez de bulanık su sonrası isyan etti.

IHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
CHP'li belediye mahalleliyi çileden çıkardı: Musluklardan yeşil su akıyor
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Bir süredir içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi'nde bu kez musluklardan akan yeşil renkli su gündem oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem tepki gösterdi hem de bu anları belgeledi.

ÇÖZÜM BEKLERKEN SULAR KESİLDİ

Bazı mahalle sakinleri, yeşil suyun fotoğraflarını paylaşarak 'benzin değil, musluk suyu' notuyla tepkisini dile getirdi. Suyun rengi ve bulanıklığı nedeniyle içme ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm beklerken bu seferde sular kesildi.

Mahallede yaşayanlar, daha önce de uzun süre susuz kaldıklarını ve bu kez farklı bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden acil çözüm beklediklerini söyledi.

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