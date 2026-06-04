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  • CHP'li belediye mahalleyi kaderine terk etti! İsyan bayrağını açtılar: Yok sayılıyoruz
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CHP'li belediye mahalleyi kaderine terk etti! İsyan bayrağını açtılar: Yok sayılıyoruz

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinde altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollardaki çukurları halılarla kapattı. 61 yıldır mahallede ikamet ettiğini söyleyen Cengiz Ayhan, 'Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir bakımsızlık gördüm. İleride okul var, kışın öğrenciler çamurdan geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz, nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililere başvurduk ama geri dönüş alamıyoruz. Mahallemiz yok sayılıyor.' dedi.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
CHP'li belediye mahalleyi kaderine terk etti! İsyan bayrağını açtılar: Yok sayılıyoruz
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Havuzlubahçe Mahallesi sakinleri, yaklaşık 9 ay önce altyapı çalışması gerçekleştirilen yolların yeniden asfaltlanması için Seyhan Belediyesine yaptıkları başvurularından sonuç alamadı.

Duruma tepki göstermek amacıyla sokak girişine "Tozlubahçe Mahallesi'ne hoş geldiniz" yazılı tabela da asan mahalleli, belediyeden herhangi bir dönüş olmaması üzerine çözümü halılarda buldu.

Mahalleli, altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollardaki çukurları evlerinden getirdikleri halıları sererek kapattı.

"MAHALLEMİZ YOK SAYILIYOR"

Mahalle sakinlerinden Cengiz Ayhan, gazetecilere, 61 yıldır mahallede ikamet ettiğini söyledi.

Yollardaki bozukluklardan çok rahatsız olduklarını anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir bakımsızlık gördüm. İleride okul var, kışın öğrenciler çamurdan geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz, nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililere başvurduk ama geri dönüş alamıyoruz. Mahallemiz yok sayılıyor."

Murat Keklik de yoldaki çukurlara halı sererek çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yoldaki çukurlar nedeniyle aracının zarar gördüğünü belirten Keklik, "Havuzlubahçe'de oturduğumu söylemekten utanıyorum. Burası köstebek yuvasından daha berbat. Yağmur yağdığında insanlar ayakkabılarını, çoraplarını çıkararak buradan geçiyor. Böyle bir insanlık var mı?" diye konuştu.

CHP'li belediye vatandaşı çileden çıkardı

Fatma Kaplan da yollardaki toz nedeniyle havaların ısınmasına rağmen pencerelerini açamadığını kaydetti.

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