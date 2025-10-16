İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

CHP'li belediye mesire alanını kaderine terk etti... Vatandaştan ''yetersiz hizmet'' tepkisi

CHP yönetimindeki Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve bir zamanlar çok sayıda vatandaşın vakit geçirmek için tercih ettiği Pınarbaşı Mesire Alanı, duyarsız vatandaşların hedefi olurken, bırakılan çöplerin de toplanmamasına tepki gösteren vatandaşlar CHP'li Efeler Belediyesi'ni göreve çağırdı.

16 Ekim 2025 Perşembe 12:53
CHP'li belediye mesire alanını kaderine terk etti... Vatandaştan ''yetersiz hizmet'' tepkisi
Doğal güzellikleriyle her mevsim görsel şölen sunan, içerisinden Tabakhane Deresi'nin geçtiği Pınarbaşı Mesire Alanı, bir zamanlar çok sayıda vatandaşın dinlenmek ve vakit geçirmek için tercih ettiği yer olurken, şimdilerde bakımsızlıktan dolayı adeta çöplüğe dönmüş durumda.

Piknik masalarının çevresine bırakılan atıklar ve etrafa saçılan çöp yığınları, mesire alanının doğal güzelliğini gölgede bırakırken, vatandaşlar belediye ekiplerinin de sadece çöp konteynerlerini boşaltıp gittiğini bölgeyi temizlemediklerini söyleyerek Efeler Belediyesi'ni göreve çağırdı.

Bölgeye sabah yürüyüşü yapmak veya vakit geçirmek için gelen vatandaşlar, çevreye karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Efeler Belediyesi'ni de göreve davet eden vatandaşlar, "Ekipler sadece konteynerleri boşaltıyor, yerdeki çöpler günlerce kalıyor. Belediye bu konuda yetersiz kalıyor" diyerek alanın temizlenip yeniden cazip hale getirilmesini istedi.

