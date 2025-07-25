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CHP'li belediye öğrencileri sokağa attı! İmam sahip çıktı

Adana Tufanbeyli'de bütünlemeye kalan üniversite öğrenciler, tadilat gerekçesiyle kaldıkları belediyenin misafirhanesine alınmadı. Öğrenciler imamın kapılarını açtığı camide kalıyor.

Akşam Gazetesi25 Temmuz 2025 Cuma 08:53 - Güncelleme:
CHP'li belediye öğrencileri sokağa attı! İmam sahip çıktı
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CHP'li Adana Tufanbeyli Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrencileri sınav haftası sokağa attı.

Belediyeye ait binada eğitim görüp misafirhanesinde kalan öğrenciler, bütünleme sınavı haftasında tadilat gerekçesiyle içeriye alınmadı.

Kalacak yer bulamayan öğrenciler, yüksekokul önünde çadır kurdu. Sokakta kalan öğrencilere okulun karşısında yer alan Fatih Sultan Mehmed Camisi'nin imamı sahip çıktı.

Sınav süreci boyunca camide kalıp, barınma ihtiyacını karşılayan öğrenciler konuyu Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ve CİMER'e taşıdı.

TEHDİTLE KARŞILAŞTIK

Akşam Gazetesi'ne konuşan öğrencilerden K.B., "Misafirhaneye gittiğimizde bize; 'İçeride tadilat var' yanıtı ile karşılaştık. Cami imamı, bize sahip çıktı. Bu sorunu, o dönem dile getirmekten çekindik. Çünkü bizi; 'Mezun olamazsınız', 'Diploma vermeyiz' diye tehdit ettiler" dedi.

Konuyu CİMER'e ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne de dilekçeyle aktardıklarını anlatan K.B., "Misafirhanede bir odada 14 kişiydik. Bu durum kişisel yaşam alanı açısından sıkıntılara neden oldu. Kışın kalorifer arızası ve sıcaklık kontrolünün sağlanmaması ciddi sıkıntıydı. Duşlar kilitli tutulduğu için temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılamakta zorlanıyorduk" ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "3 yıllığına üniversiteye tahsis ettik. Yapılan tadilatta herhangi bir ilgimiz yok. Binanın sorumluluğu tamamen üniversite yönetimindedir" denildi.

ÜNİVERSİTELERDE ŞEHİT ÇOCUKLARINA EK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şehit ve gazi yakınlarına üniversite imkanlarının genişletildiğini söyledi. Özvar, "Şehit eş ve çocukları ile gaziler, eş ve çocuklarına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlarda da ek kontenjan verilmesi kararlaştırılmıştır" dedi. Özvar, "Şehit ve gazilerimizin emanetlerine sorumluluğumuzu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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