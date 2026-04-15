Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bulunan 12189 ve civar sokakları iddiaya göre uzun yıllardır hiç asfaltlanmadı. Seyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) altyapı çalışması yaptığını gerekçe gösterip yolu yapmazken ASKİ'nin ise bölgede hiçbir çalışma yapmadığı öne sürüldü.

Çocukların ve hastaların yoğun yaşadığı sokakta birçok vatandaş ise mağdur oldu. Her araba geçtiğinde tozların havada uçuştuğu sokakta vatandaşlar bir an önce yollarının yapılmasını isterken bölgede yaşayanlar toplanıp hem Adana Büyükşehir Belediyesine hem de Seyhan Belediyesine tepki gösterdi.

ENGELLİ EVLADINI KUCAĞINDA GETİRİP FERYAT ETTİ

Bu sırada mahalle sakinlerinden Cemile Atay, hem zihinsel hem bedensel engelli evladı Ahmet Atay'ı (17) kucağında getirip, "Okul servisi buraya girmiyor. Her gün çocuğumu yola kadar kucağımda taşıyorum, hastalıklara kaldım" diyerek feryat etti.

"HASTALIKLARA KALDIM, YOLUN YAPILMASINI İSTİYORUM"

İHA muhabirine konuşan Cemile Atay, "Bu bölge yaklaşık 6 yıldır böyle. 6 yıldır Seyhan Belediyesi ASKİ'nin çalışmasını öne sürüp yollarımızı yapmıyor. ASKİ de bölgede çalışma yapmıyor, kanalizasyonlarımız yok. Lağım suları mahalleye taşmış durumda. Okul servisi bu bozuk yola girmediği için her gün engelli evladımı kucağımda yola kadar taşıyorum. Çocuk ağır, taşırken zorlanıyorum, hastalıklara kaldım. Bu yolun bir an önce yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

"TEK İSTEĞİMİZ YOL VE KANALİZASYON"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Yosunkaya, "2019 yılından bu yana burada oturuyorum ve bizim burada ne kanalizasyon hattımız ne de yolumuz var. ASKİ buraya geliyor, 'yapacağız' diyor ancak yapmıyor. Bizler burada çok mağduruz. Tek isteğimiz yol ve kanalizasyon. Engellilerimiz var, hep mağdurlar" dedi.

2 YILDIR ÇALIŞMALAR BİTMEMİŞ

Öte yandan, aynı noktada 11 Mart 2024 tarihinde de eylem yapılmış, CHP'li Seyhan Belediyesi yetkilileri ASKİ'nin bölgede çalışma yaptığını, çalışmaların ardından yolun yapılacağını açıklamıştı.