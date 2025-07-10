CHP'de baklava kutularına giren rüşvet skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Rüşvet suçundan tutuklanan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Aliye Aslankaçıran'ın rüşvet olarak tencere-tava istediği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, 2018 yılında girdiği ihaleleri kazanan ve malzemeleri belediyeye teslim ettiğini ifade eden Emrah Köse yaşadığı süreci şöyle anlattı:

2019 yılında yerel seçimi CHP kazandı. 10 milyon liranın üzerinde alacağım vardı. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'Bu malları bizim dönemimizde vermedin. Sana para vermeyeceğiz' dedi. Daha sonra belediyede birilerinin vasıtasıyla Aliye Aslankaçıran'a yönlendirildim. Mali Hizmetler Daire Başkanı olan Aliye Aslankaçıran paramı vereceğini ancak avukatımı değiştirmemi istedi. Avukatımı değiştirdim. Ondan sonra rüşvet çarkının içine girdim. Bana tencere-tava ve tabak görselleri atmaya başladı. Hatta tencerelerin derinlik santimini bile yazıyordu. Malzemeleri teslim ettiğim zaman parça parça ödeme veriyorlardı. Nakit parayı ise liseye giden oğluna otoparkta elden teslim ediyordum."

Bugüne kadar belediyeden yaklaşık 9 milyon TL aldığını, ancak bu paranın büyük bölümünü yine rüşvet olarak verdiğini ileri süren Emrah Köse, "Ben tek değilim. Benim gibi birkaç müteahhit de parasını alabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldı. Bunlar insanı kendinden utanır hale getiriyor. Tenceresinden, tavasından tabağına kadar her şeyi rüşvet olarak istiyorlar. Havlu peçete bile istedi. Yanlışlıkla tuvalet kâğıdı göndermişim. Aslankaçıran, havlu yok diye bana fırça attı. Yazışmalarımızda var" ifadelerini kullandı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Aliye Aslankaçıran'la WhatsApp konuşmalarını tek tek dosya haline getiren Emrah Köse, Adana Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Müteahhit Köse, daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

Karalar'ın rüşvet ağı ortaya çıktı

Karalar ve Şahin görevden uzaklaştırıldı

Zeydan Karalar'dan İmamoğlu taktiği