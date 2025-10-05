İSTANBUL 23°C / 15°C
  CHP'li belediye sınıfta kaldı! Başkentte vatandaşlar bidonlarla su kuyruğunda
Güncel

CHP'li belediye sınıfta kaldı! Başkentte vatandaşlar bidonlarla su kuyruğunda

Başkentte günlerdir süren su kesintileri vatandaşları zor durumda bıraktı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Yakacık Mahallesi'ndeki vatandaşlar, damacana ve bidonlarla çeşme başında uzun kuyruklar oluşturuyor. Arızanın giderilmesinin gecikmesine tepki gösteren mahalleliler CHP'li belediyeye isyan etti.

5 Ekim 2025 Pazar 16:57
CHP'li belediye sınıfta kaldı! Başkentte vatandaşlar bidonlarla su kuyruğunda
Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Kent genelindeki su kesintisinden etkilenen Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

"SULARIN BİR AN ÖNCE GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Yakacık Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Erdem, bölgede yaklaşık 1 haftadır su sorunu yaşandığını söyledi.

Su alabilmek için sık sık çeşmeye geldiğini anlatan Erdem, "Bir haftadır çeşme ve hazır su ile idare ediyoruz. Geniş bir aile olduğumuz için sürekli su temin ediyoruz. Aracımız ile çeşmeye gelip su dolduruyoruz, içeceğimiz suları ise hazır alıyoruz. Çeşmeden aldığımız suları temizlik, bulaşık, çamaşır için kullanıyoruz. Çok mağduruz. Suların bir an önce gelmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve bugünden itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı bildirilmişti.

