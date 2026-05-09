İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediye sporcuları amfitiyatroda yüzdürdü! İmdada bakanlık yetişti
Güncel

CHP'li belediye sporcuları amfitiyatroda yüzdürdü! İmdada bakanlık yetişti

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin havuzlarını kapattığı sporcular 'sahnede antrenman'a başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, amfitiyatroda antrenman yapan sporcuların en yakın havuzlara ücretsiz taşınacağını ve portatif havuz kurulacağını açıkladı.

AKŞAM Gazetesi9 Mayıs 2026 Cumartesi 08:22 - Güncelleme:
CHP'li belediye sporcuları amfitiyatroda yüzdürdü! İmdada bakanlık yetişti
ABONE OL

CHP'li Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz nisan ayında aldığı kararla ilçedeki belediyeye ait yüzme eğitim tesisini kapattı. 2005 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın katılımıyla açılan yüzme havuzunun 21 yıl sonra kapatılmasına tepki gösteren sporcular ve aileleri, 7 Nisan'da belediye önünde basın açıklaması yaptı. Belediye ise kapatma kararına gerekçe olarak 'fiziki ve teknik yetersizlikler ile yüksek maliyetleri' gösterdi. Havuzları kapanan sporcular, antrenmanlarını ve şampiyona hazırlıklarını karada sürdürmek zorunda kaldı. İdman adreslerinden biri de havuzun bulunduğu tesisin karşısındaki amfi tiyatro oldu.

'HAVUZUMUZU GERİ VERİN'

Veliler, amfi tiyatronun merdivenleri ve sahnesinde idman yapan çocuklarını tribünlerden izledi. 23 Nisan öncesi çekilen videoda çocuklar, Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye seslenerek, "Başkanım havuzumuzu geri verin" dedi. Sosyal medyada da aynı taleple çok sayıda paylaşım yapıldı. AKŞAM'ın sorularını cevaplayan veliler, "Kapalı yüzme havuzunun ani kararla kapatılması anayasal bir hak ihlalidir. Çocuklarımızın spor yapma hakkı ellerinden alınamaz. Havuzun en kısa sürede yeniden hizmete açılmasını istiyoruz" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin yüzme havuzunu kapatmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, havuzu kullanan ve mağdur olan sporcuların, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü araçlarıyla ücretsiz şekilde en yakın yüzme havuzuna taşınmasına karar verdi. Ayrıca sporcular için önümüzdeki hafta en yakın noktaya portatif yüzme havuzu kurulacağı ve antrenmanların burada sürdürüleceği bildirildi.

  • Marmaris Belediyesi
  • havuz

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.