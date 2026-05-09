CHP'li belediye sporcuları amfitiyatroda yüzdürdü! İmdada bakanlık yetişti

CHP'li Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz nisan ayında aldığı kararla ilçedeki belediyeye ait yüzme eğitim tesisini kapattı. 2005 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın katılımıyla açılan yüzme havuzunun 21 yıl sonra kapatılmasına tepki gösteren sporcular ve aileleri, 7 Nisan'da belediye önünde basın açıklaması yaptı. Belediye ise kapatma kararına gerekçe olarak 'fiziki ve teknik yetersizlikler ile yüksek maliyetleri' gösterdi. Havuzları kapanan sporcular, antrenmanlarını ve şampiyona hazırlıklarını karada sürdürmek zorunda kaldı. İdman adreslerinden biri de havuzun bulunduğu tesisin karşısındaki amfi tiyatro oldu.

'HAVUZUMUZU GERİ VERİN'

Veliler, amfi tiyatronun merdivenleri ve sahnesinde idman yapan çocuklarını tribünlerden izledi. 23 Nisan öncesi çekilen videoda çocuklar, Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye seslenerek, "Başkanım havuzumuzu geri verin" dedi. Sosyal medyada da aynı taleple çok sayıda paylaşım yapıldı. AKŞAM'ın sorularını cevaplayan veliler, "Kapalı yüzme havuzunun ani kararla kapatılması anayasal bir hak ihlalidir. Çocuklarımızın spor yapma hakkı ellerinden alınamaz. Havuzun en kısa sürede yeniden hizmete açılmasını istiyoruz" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin yüzme havuzunu kapatmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, havuzu kullanan ve mağdur olan sporcuların, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü araçlarıyla ücretsiz şekilde en yakın yüzme havuzuna taşınmasına karar verdi. Ayrıca sporcular için önümüzdeki hafta en yakın noktaya portatif yüzme havuzu kurulacağı ve antrenmanların burada sürdürüleceği bildirildi.