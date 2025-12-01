Gevşek zemine yapıldığı ve temeli fore kazıksız olduğu iddia edilen 144 villadan oluşan İstanbul Büyükçekmece'deki lüks siteye rüşvet karşılığı ruhsat verildiği iddiaları ile ilgili Aralık 2023'te operasyon yapıldı.

CHP'li Büyükçekmece Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül'ün de aralarında olduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mayıs 2024'te şüpheliler hakkında 5 ayrı suçtan dava açıldı.

EKSİKLER RAPORA GİRDİ

Dava dosyasına giren bilirkişi raporuna göre, villalar üzerindeki zemin etüdü ve zemin iyileştirmede uygunsuzluk, bazı villalarda olması gereken yerlerde fore kazık bulunmadığı ve villalarda zemini gevşek olanlar hakkında iyileştirme öngörülmediği de belirtildi. Ruhsat onayları yapılmadan inşaata başlandığı tespit edildi.

SATIŞ DEVAM EDİYOR

Karaağaç Köyü Yolu üzerindeki lüks villa projesinde geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda 'Ölüm Villaları' olarak anılan 4 Mevsim İstanbul Projesi, bir anda Rose Marine Village ismiyle yeniden tanıtıma sunuldu. Şimdi o villalar isim değişikliğiyle vatandaşa yeniden satılıyor.