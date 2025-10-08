İSTANBUL 18°C / 14°C
Güncel

CHP'li belediye yine şaşırtmadı: Öğrenciler su kesintisini protesto etti

Edirne'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler belediye tarafından yapıldığını iddia ettikleri su kesintilerini protesto etti.

8 Ekim 2025 Çarşamba 01:33
ABONE OL

Kurtuluş Mahallesi'ndeki yurtta kalan yaklaşık 500 öğrenci bahçede toplandı.

Banyo yapamadıklarını, tuvalet ihtiyaçlarını gideremediklerini ileri süren öğrenciler, su kesintilerine çözüm bulmasını istedikleri Edirne Belediyesi aleyhine slogan attı.

Bu arada, yurda Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak gelerek öğrencilerle görüştü.

Temsilci bir öğrenci ise gruba yönelik yaptığı konuşmada, "Belediye bu sorunu çözecek. Su kesintisi sorunu çözülene kadar bize tankerle su gönderecekler. Belediye Başkanı bizi yarın ziyarete gelecek. Su gelince sıcak su da olacak." dedi.

Ardından Edirne Belediye İtfaiyesi tarafından yurda su takviyesi yapıldı.

Yurt yetkilileri ise su kesintileri nedeniyle sıcak suyu kısıtlı olarak öğrencilere sunabildiklerini ifade etti

