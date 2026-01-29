İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

CHP'li belediye yine sınıfta kaldı! Vatandaş göle dönen sokakta olta attı

Adana'da yağmur sonrası göle dönen sokakta esnaflık yapan genç, altyapı sorununa dikkat çekmek için su birikintisine olta atarak CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

IHA29 Ocak 2026 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
CHP'li belediye yine sınıfta kaldı! Vatandaş göle dönen sokakta olta attı
Adana'da yağmur sonrası göle dönen bir sokakta esnaflık yapan genç altyapı sorununa dikkat çekmek için su birikintisine olta attı.

Adana'da zaman zaman etkili olan yağışlı hava olumsuzlukları da ortaya çıkarıyor. Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13302 Sokak'ta yağmurlarla birlikte suyla doluyor. Sokakta esnaflık yapan Hüseyin Akad (24), her yağmur sonrası aynı manzaranın oluştuğunu ileri sürerek suyun tahliye edilmesine rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini söyledi. Akad, oluşan su birikintileri nedeniyle hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin mağdur olduğunu belirterek oltalı eylemle dikkat çekti.

"BELEDİYE SUYU ÇEKİP GİDİYOR, HER YAĞMURDA GÖLE DÖNÜYOR"

Esnaf Hüseyin Akad, "Her yağmur yağdığı zaman dükkanım içerisi resmen su altında kalıyor. İnsanlar mağdur oluyor, çocuklar sürekli suyun içerisine girmek zorunda kalıyor, araçlar bozuluyor. Belediyelere sürekli şikayette bulunuyorum. Suyu çekip gidiyorlar, her yağmur yağdığında aynı şekilde mağdur oluyoruz" dedi.

"BALIK TUTARAK TEPKİ GÖSTERDİ"

Akad, sesini duyurmak için dikkat çekici bir yöntem seçtiğini belirterek, "En son çare bende oltamı aldım bir balık tutayım dedim. Tabi balık çıkmayacağını biliyorum. Gelip bir el atarlar diye tepki göstermek istedim" şeklinde konuştu.

