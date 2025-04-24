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CHP'li belediyede 23 Nisan rezaleti! Büyük tepki topladı

Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesince düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamındaki bir gösterideki görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edildiğini bildirdi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
CHP'li belediyede 23 Nisan rezaleti! Büyük tepki topladı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesindeki Asuva Park'ta gerçekleştirilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."

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