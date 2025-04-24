Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesindeki Asuva Park'ta gerçekleştirilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."

