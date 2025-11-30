İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyede 38 araç ve 60 tapu kayıp! Sayıştay usulsüzlüğü ortaya çıkardı
Güncel

CHP'li belediyede 38 araç ve 60 tapu kayıp! Sayıştay usulsüzlüğü ortaya çıkardı

CHP'li Adana Yüreğir Belediyesi'ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporuyla tek tek ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde 38 ayrı taşıtın, tapu kayıtlarında yer alan 60 taşınmazın, belediye kayıtlarında yer almadığı belirlendi.

AKŞAM GAZETESİ30 Kasım 2025 Pazar 07:56 - Güncelleme:
CHP'li belediyede 38 araç ve 60 tapu kayıp! Sayıştay usulsüzlüğü ortaya çıkardı
ABONE OL

Sayıştay, CHP'li Adana Yüreğir Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri hazırladığı raporla ortaya koydu. Buna göre belediyede 2024 yılı için yaklaşık 144 milyon liralık bütçe oluşturulan, 6 ayrı müdürlük kadrosunun dolu olmasına rağmen, görevlendirme yapılarak, bu kadrolara asaleten atanmış müdürlerin pasif hale getirilip, görevlendirilen personele de kanuna aykırı olarak harcama yetkilisi unvanının kullandırıldığına dikkat çekildi. Usulsüz görevlendirmelerle 144 milyon liralık bütçenin yönetildiği tespit edildi.

HESAPLAMALAR HATALI

Sayıştay'ın raporunda bir başka dikkat çeken bulgu ise, Türkiye Noterler Birliği ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, belediye adına tescil edilen taşıtların listesiyle belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları arasındaki uyuşmazlık oldu. Buna göre; 38 ayrı taşıtın, belediye adına tescilli olmasına rağmen, idarenin kayıtlarında yer almadığı, bu taşıtlarla ilgili herhangi bir bilgi ve belgenin de bulunmadığı vurgulandı. Tapu kayıtlarında yer alan 60 taşınmazın, belediye kayıtlarında yer almadığına dikkat çekilerek, belediyenin mali tablolarındaki taşınmaz hesaplarının hatalı olduğunun tespit edildiğinin altı çizildi.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.