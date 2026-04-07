7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  • Hizmet değil zimmet belediyeciliği! CHP'li Böcek'e çifte tutuklama
Güncel

Hizmet değil zimmet belediyeciliği! CHP'li Böcek'e çifte tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, görevden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek hakkında 'zimmet' suçundan yeni bir tutuklama kararı verildi. Belediye iştiraki ALDAŞ üzerinden yapılan usulsüz harcamalarla tam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı belgelendi. Mülkiye müfettişlerinin raporuyla deşifre olan dev vurgun, CHP yönetimindeki yerel idarenin kamu kaynaklarını nasıl talan ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İHA7 Nisan 2026 Salı 16:19 - Güncelleme:
Hizmet değil zimmet belediyeciliği! CHP'li Böcek'e çifte tutuklama
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ALDAŞ şirketine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında "zimmet" ve "zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yummak" suçlarından tutuklama kararı verildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kamu altyapı hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Antalya Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'ye (ALDAŞ) ilişkin soruşturmada da Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 1 Nisan tarihli kararıyla bilirkişi raporu çerçevesinde "zimmet" ve "zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yummak" suçlarından tutuklama kararı verildi. SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Böcek'in yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

399 MİLYON 507 BİN TL'LİK VURGUN

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. üzerinden usulsüz harcamalar yapılarak yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 14 Ocak'ta aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin yurt dışında bulunduğu, 1'i hakkında ise yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmadığı bildirilmişti. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ile savcılık talimatıyla düzenlenen bilirkişi raporunda, ALDAŞ şirketi üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin toplam 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruş kamu zararı tespit edildiği belirtilmişti.

