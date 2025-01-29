CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Ömer Genç, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın baskıları yüzünden istifa ettiğini duyurdu.

Kamu zararının oluşmaması için çabalamasının takdir edilmek yerine cezalandırıldığını belirten Genç, şunları söyledi: Personel sayısının fazla, bir ev kirasını geçmeyen ofis kirasının fahiş olduğu gerekçesiyle küçülmeye gitmek gerektiğine yönelik keyfiyet ısrarla talep edildi. Devlet denetim uzmanlarının takdirini kazanmış, şirketin bir kuruşunu namusuyla koruyan muhasebe müdürümün işten çıkarılması istendi. Ahlaken anlamakta zorlandığı ve hiçbir gerekçeye dayandırılmayan talepleri reddeden her kamu yöneticisi gibi ben de bu isteği kabul etmedim. Kamusal kaynak kullanma ahlakının da hiçe sayıldığı bu ortamın kurumsallaştığını görüyorum.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

CHP'li başkandan emekçilere tehdit

Emekçiler iş bıraktı

İzmir'de suya zam kararı