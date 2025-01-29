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CHP'li belediyede 'ahlaksız teklif' istifası! Başkana yaylım ateşi

İzmir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Ömer Genç, Başkan Cemil Tugay'ı suçlayarak istifa etti. Genç, kamu ahlakına uygun olmayan taleplere maruz kaldığını ve bunun artık kurumsallaştığını iddia etti.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2025 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
CHP'li belediyede 'ahlaksız teklif' istifası! Başkana yaylım ateşi
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Ömer Genç, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın baskıları yüzünden istifa ettiğini duyurdu.

Kamu zararının oluşmaması için çabalamasının takdir edilmek yerine cezalandırıldığını belirten Genç, şunları söyledi: Personel sayısının fazla, bir ev kirasını geçmeyen ofis kirasının fahiş olduğu gerekçesiyle küçülmeye gitmek gerektiğine yönelik keyfiyet ısrarla talep edildi. Devlet denetim uzmanlarının takdirini kazanmış, şirketin bir kuruşunu namusuyla koruyan muhasebe müdürümün işten çıkarılması istendi. Ahlaken anlamakta zorlandığı ve hiçbir gerekçeye dayandırılmayan talepleri reddeden her kamu yöneticisi gibi ben de bu isteği kabul etmedim. Kamusal kaynak kullanma ahlakının da hiçe sayıldığı bu ortamın kurumsallaştığını görüyorum.

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