Konya'da CHP'li Nurettin Akbuğa'nın yönetiminde bulunan Tuzlukçu Belediyesinde tepki çeken bir olay yaşandı. Personelinin AK Parti Kongresi'ne katılan bir esnafa özür diletip tövbe ettirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Fotoğraftaki: Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, sosyal medya hesabından Tuzlukçu ilçesinde yaşanan bu skandal hakkında paylaşım yaptı.

"MOBBİNGDEN ÖTE İŞKENCE"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personelinin, esnaf Ramazan Öncü'yü, AK Parti Kongresine katıldığı gerekçesiyle belediyede tövbe ettirip özür dilettirdiği görüntüleri paylaştı. Öncü'nün, parti kongresine katıldığı için hedef alındığını ve belediyede özür dilemeye zorlandığını belirten Baykan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Boğa mısın, camız mısın göreceğiz" şeklinde tehditkar bir dilin kullanıldığını da aktardı.

Fotoğraftaki: AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, bu durumu "mobbingden öte işkence" olarak tanımladı. Baykan, öte yandan ilçede yaşanan olayın ciddi bir şekilde soruşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

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