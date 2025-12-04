Yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Oya Tekin'in iş yaptığı Aziz İhsan Aktaş'a ait şirketlere el konulmasının ardından TMSF harekete geçti. Aktaş'a ait şirketlerin, Seyhan Belediyesi'nden yüklü miktardaki alacağını tahsil etmek için TMSF yasal süreç başlattı.

Banka hesaplarına bloke konulmasının ardından DİSK/Genel-İş Adana 1 No'lu Şubesi, "Bu durum, işçilerimizin suçu değildir. Çözümü de işçimizin elinde değildir. İşçimiz haftada 45 saat görevini yapıyorsa; maaşı da verilmek zorunda" açıklamasını yaptı.