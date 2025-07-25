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Güncel

CHP'li belediyede artan baskılara işçilerden tepki! Eylem yapacaklar

Denizli Büyükşehir Belediyesinde kendilerine yönelik baskıların arttığını öne süren işçiler, 'Sendikal Haklara Saygı' sloganıyla eylem yapacak.

IHA25 Temmuz 2025 Cuma 09:18 - Güncelleme:
CHP'li belediyede artan baskılara işçilerden tepki! Eylem yapacaklar
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Denizli Büyükşehir Belediyesinde çalışan emekçilere yönelik baskı iddiaları artarak devam ediyor.

Artan baskılara tepki gösteren işçiler, bağlı oldukları sendika öncülüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesi önündeki Çınar Meydanında 'Sendikal Haklara Saygı' sloganıyla eylem yapacak.

Yapılacak eylemle ilgili olarak yapılan açıklamada; "Sarı sendika Belediye-İş, işverenle iş birliği yaparak, DİSK/Genel-İş Sendikası'na üye olan emekçilere baskı uygulamakta, anayasal bir hak olan sendika seçme özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırmaktadır. İşçilerin iradesine ipotek koyan bu baskıcı tutumu kabul etmiyoruz. Sendikal tercihine sahip çıkan, emeğine ve onuruna sahip çıkan tüm işçilerin yanındayız. Tüm demokratik kamuoyunu, sendikaları, emek ve meslek örgütlerini, Türkiye işçi sınıfına ve emekçilere sahip çıkmaya, sendika özgürlüğü için ses olmaya çağırıyoruz" denildi.

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