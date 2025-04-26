AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında Devrek Belediyesi'nde CHP'li yönetim döneminde "usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin inceleme sonuçlarının yargıya taşındığını belirtti.

Çolakoğlu, şunları söyledi: Öyle cambazlıklar yapmışlar ki... Kardeş belediye olarak anlaştıkları Şişli Belediyesi ile Devrek'teki meydanın ihalesini iki defa gerçekleştirmişler. Bununla kalmamışlar, Belediye Başkanı'nın kontrolünde personele fazla mesailer yazmışlar. Sahte evraklar düzenleyerek personele izin ücretleri vermişler. Emekliliği hak eden kadrolu 23 personelin kıdem tazminatlarını hem belediye şirketine hem de belediyeye ödetmişler. 11 milyon lira olan bir ihalenin keşif bedelini 20 milyon liraya kadar çıkarmışlar. 2015'te vefat eden bir belediye personeline 2018'de izin parası çıkarmışlar. Bu izin parasını da sahte imza ve evrak ile hesaplarına aktarmışlar. Belediye 85 milyon lira zarara sokuldu.

Soruşturmada 10 şüpheliden 1'i tutuklanırken, eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi kararı verilmişti.