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Güncel

CHP'li belediyede çöp krizi! Kötü koku mahalleliyi bezdirdi

Zonguldak'ta toplanmayan çöpler vatandaşın tepkisine neden oldu. Saatlerce alınmayan çöpler görüntü kirliliğine ve kötü kokuya neden olurken vatandaşlar, temel hizmetlerin yerine getirilememesi nedeniyle CHP'li yönetime tepki gösterdi.

IHA9 Haziran 2026 Salı 12:16 - Güncelleme:
CHP'li belediyede çöp krizi! Kötü koku mahalleliyi bezdirdi
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Zonguldak'ın bir çok mahallesinde çöp krizi artarak devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesinde yaşanan çöp krizinin ardından bu kezde Soğuksu semtinde çöplerin toplanmadığı görüldü.

Toplanmayan çöp kutuları nedeniyle vatandaşlar çöplerini çöp kutularının yanına bırakmak zorunda kaldı.

Saatlerce alınmayan çöpler görüntü kirliliğine ve kötü kokuya neden oldu.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, Belediyenin ilk görevi temizlik ama maalesef mahallenin hali ortada. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem göreve geldiği günden beri bu sorunu çözemedi.Bu görüntü Zonguldak'a yakışıyor mu. Böyle giderse akşamları kokudan sinekten camları açamayacak duruma geleceğiz. Lütfen artık bu sorunu çözün"dediler.

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