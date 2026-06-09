Zonguldak'ın bir çok mahallesinde çöp krizi artarak devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesinde yaşanan çöp krizinin ardından bu kezde Soğuksu semtinde çöplerin toplanmadığı görüldü.

Toplanmayan çöp kutuları nedeniyle vatandaşlar çöplerini çöp kutularının yanına bırakmak zorunda kaldı.

Saatlerce alınmayan çöpler görüntü kirliliğine ve kötü kokuya neden oldu.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, Belediyenin ilk görevi temizlik ama maalesef mahallenin hali ortada. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem göreve geldiği günden beri bu sorunu çözemedi.Bu görüntü Zonguldak'a yakışıyor mu. Böyle giderse akşamları kokudan sinekten camları açamayacak duruma geleceğiz. Lütfen artık bu sorunu çözün"dediler.