  CHP'li belediyede darp skandalı... Talimat Başkan Yardımcısından, dayak korumalardan
Güncel

CHP'li belediyede darp skandalı... Talimat Başkan Yardımcısından, dayak korumalardan

CHP'li Keçiören Belediyesi'nde görevli Zabıta Amiri Mustafa Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı T.T. ile Zabıta Müdürü M.K'nin talimatıyla darp edildi. Zabıta amiri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından darp raporu aldığını belirten Gümüş, suç duyurusu dilekçesinde, adı geçen kişiler hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'işkence ve eziyet', 'görevi kötüye kullanma', 'sendikal hakkın engellenmesi' ve 'birden fazla kişiyle birlikte suç işleme' suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

30 Ocak 2026 Cuma 17:38
CHP'li belediyede darp skandalı... Talimat Başkan Yardımcısından, dayak korumalardan
ABONE OL

Gümüş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 23 Ocak'ta Keçiören Belediyesi hizmet binasındaki zabıta müdürünün odasına çağrıldığını kaydetti.

Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı T.T'nin kendisine, "Belediye Başkanı hakkında ileri geri konuştuğunu duyduklarını" söylediğini ve artık belediyede çalışamayacağının bildirildiğini anlattı.

Bu görüşmenin ardından T.T. ile Zabıta Müdürü M.K'nin talimatıyla odaya çağrılan güvenlik görevlileri B.K, D.D. ve U.K. tarafından alıkonularak darbedildiğini öne süren Gümüş, üç güvenlik görevlisinin kendisine aniden saldırdığını ve olay sırasında tek yapabildiğinin kendisini korumaya çalışmak olduğunu iddia etti.

Olayın ardından darp raporu aldığını belirten Gümüş, suç duyurusu dilekçesinde, adı geçen kişiler hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "işkence ve eziyet", "görevi kötüye kullanma", "sendikal hakkın engellenmesi" ve "birden fazla kişiyle birlikte suç işleme" suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

Gümüş, olayın kamu görevlilerince gerçekleştirildiğini, şüphelilerle hala aynı yerde çalıştığını, tarafına yönelik tehditlerin devam ettiğini ve can güvenliğinin olmadığını beyan ederek, savcılıktan koruma tedbiri talebinde de bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

