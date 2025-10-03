İSTANBUL 25°C / 16°C
CHP'li belediyede değişmeyen manzara... Sağanak sonrası sokaklar göle döndü

İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Suyla kaplı yollarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi sakinlerinden Rıza Pırgöçgen, 'Çocuğu geçiremedim okula götüremedim. Söylüyoruz belediyeye olmuyor. 20 seneden beri mahalle bu halde' dedi.

IHA3 Ekim 2025 Cuma 13:51 - Güncelleme:
CHP'li belediyede değişmeyen manzara... Sağanak sonrası sokaklar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sağanak sonrası özellikle Bornova ilçesinde bir çok sokak ve caddede su birikintileri oluştu. Suyla kaplı yollarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNDEN DUYARLI DAVRANIŞ

Bornova Mevlana Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sel nedeniyle belediye otobüsüne binmekte zorlanan bir kadına şoför yardım etti. Şoför, otobüsü kaldırıma yanaştırarak kadının güvenle araca binmesini sağladı. Ayrıca yolun karşısına geçmek isteyen bir kedi ise su birikintisine girdi ancak yüzerek geri çıktı.

"ÇOCUK ÇUKURA DÜŞSE ÇIKAMAYACAK"

Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi sakinlerinden Rıza Pırgöçgen, "Çocuğu geçiremedim okula götüremedim. Söylüyoruz belediyeye olmuyor. 20 seneden beri mahalle bu halde" dedi. Hüseyin Gürpınar da, "Mahallenin halini görüyorsunuz. Burası yine iyi yukarısı daha berbat. Çocuklar resmen çukura düşecek, böyle adalet var mı. Üstümüz ıslanıyor ama yapacak bir şey yok. Çukura bir çocuk düşse çıkamayacak. Arabaların üstüne basıp geçeceğiz" diye konuştu.

Yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

