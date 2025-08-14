İSTANBUL 30°C / 24°C
  • CHP'li belediyede eleştiri skandalı! Sporcuyu tesise almadılar
CHP'li belediyede eleştiri skandalı! Sporcuyu tesise almadılar

CHP'li Şile Belediyesi'nin spor tesisini düzenli olarak kullanan vatandaş tesisle ilgili sıkıntı ve şikayetlerini sosyal medya üzerinden dile getirince hayatının şokunu yaşadı. Vatandaşın belediyeye ait tesise girişinin yasaklandığı öğrenildi.

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 13:11 - Güncelleme:
Erkan Akdemir, Şile Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşımın altına, tesiste yaşadığı sorunları dile getiren bir yorum yazdığını ancak kimseye hakaret etmediğini söyledi. Yorumunun kısa sürede silindiğini belirten Kandemir, "Olumsuz gördüğüm durumları kibar bir dille yazdım. Kimseyi incitmedim, hakaret etmedim. Buna rağmen üyeliğimi iptal edip girişimi yasaklamışlar" dedi.

"GEREKÇEYİ SORDUĞUMDA 'ALİ BEY BÖYLE İSTEDİ' DEDİLER"

Yaşananların ardından tesise gittiğinde içeri alınmadığını ifade eden Akdemir, "Ertesi gün spor salonuna gittiğimde görevli, 'Sizin buraya girmeniz yasak' dedi. Neye dayanarak böyle bir karar aldıklarını sordum. 'Ali Bey böyle istedi' cevabını verdiler. Burası belediyenin spor salonu, özgürlüğümü kısıtlayamazsınız dedim. Ama karar değişmedi" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜRLÜĞÜM KISITLANDI"

Yaklaşık 3-4 gündür spor salonuna alınmadığını belirten Akdemir, konuyu yargıya taşıdığını söyledi. "En çok stres attığım yere gidemiyorum. Şu an hem özgürlüğüm kısıtlandı hem de psikolojik olarak olumsuz etkileniyorum" diye konuştu.

Akdemir, belediye yönetiminden ve ilgili birimlerden konuyla ilgili açıklama beklediğini ifade etti.

  • şile belediyesi
  • şile spor akademisi
  • chpli belediye
  • şikayet

