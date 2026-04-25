CHP'li belediyede ''hayali konteyner'' vurgunu! ''Tanımam'' dedi, beraber fotoğrafı çıktı

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in, emniyet ifadesinde hayali çöp konteyneri alımlarıyla bağlantılı Murat Gerger'i tanımadığını söylediği ortaya çıktı.

Ancak belediyenin resmi internet sitesinde Adıgüzel, Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu ve Murat Gerger'in birlikte fotoğraflarının bulunduğu; çekilen karelerin bizzat belediyenin resmi internet sitesinde yayınlandığı öğrenildi.

Hayali çöp konteyneri alımlarını fahiş fiyata organize eden ve teslimat yapmayan Murat Gerger'in, Orhan Aydoğdu'nun arkadaşı olduğu iddia edildi.

TOPU TEMİZLİK İŞLERİNE ATTI

Onursal Adıgüzel ise emniyet ifadesinde şöyle dedi: "Benim konteyner alımına ilişkin kimseden talebim olmamıştır. Bu konuyu ilk defa duyuyorum. Murat Gerger isimli şahsı tanımıyorum. Belediyeye dönem dönem her türlü bağış gelir. Yapılan bağışlar belediyenin temizlik işlerine sorulabilir."

İtirafçı müteahhit Hümeyra Ökcün, 18 seferde 198 milyon TL rüşvet verdiğini söylemişti.

OLMAYAN ÇÖP KONTEYNERİNE 8 MİLYON LİRA ÖDEMİŞLER!

Soruşturma dosyasına göre ilk olayda, Özkan Kınalı ve Mehmet Karaköse'ye ait ruhsat sürecinde 8 milyon TL'lik hayali konteyner alımı üzerinden rüşvet kurgulandı. Bu kapsamda 6 milyon TL ödeme yapıldığı tespit edildi. Bir diğer olayda işkadını Hümeyra Ökçün'e ilişkin işlemde 2 milyon 240 bin TL'lik sahte konteyner alımı gerçekleştirildiğ; paranın ödendiği ancak fiili teslimat olmadığı saptandı.

