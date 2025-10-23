Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetildiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SAHTE İHALE EVRAKLARININ RIZA AKPOLAT'IN TALİMATIYLA HAZIRLANDIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, 27. eylem olarak anlatılan olayda Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş.'ye ait taşınmazın 323 milyon 544 bin liraya satışına karar verildiği, 3 firmanın ihaleye davet edildiği ve taşınmazın satışına ilişkin kararın ne zaman alındığı, evrakın ne zaman imzalandığı noktasında yönetim kurulu üyeleri şüpheliler Önder Gedik, Alican Abacı, Esra Yenidünya ve Ahmet Aktaş'ın ifadelerinin çelişkili ve tutarsız olduğu aktarıldı. Savcılığın satışı araştırmaya başlaması üzerine ise kamunun zarara uğratıldığının ortaya çıkmaması için şüpheli Mustafa Mutlu'nun 'kamu menfaati ve şeffaflık için ihaleyle satış yapıldı' fikrini öne sürdüğü ve geçmişe yönelik sahte ihale evraklarını Rıza Akpolat'ın talimatıyla hazırladığı kaydedildi.

'ÖRGÜT LİDERİNİN 10 MİLYON LİRA VERDİĞİ DOĞRULANMIŞTIR'

İddianamede, "Herhangi bir mecrada satış ilanı bulunmayan taşınmaz için en düşük bedel tespitli değerleme raporunu sözde ihalede esas alıp, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın yakın arkadaşları şüpheliler Mehmet Arıca ve Ahmet Başdaş'ı ihaleye teklif vermiş gibi göstererek satışın gerçek değerinin çok üzerinde, şeffaf ve rekabetin sağlandığı ortamda yapıldığı görüntüsü vermek amaçlanmıştır. İstanbul'un emlak değeri en pahalı bölgelerinden biri Beşiktaş'ta bulunan taşınmaz için satış tarihine yakın, güncel tarihli değerleme raporunun esas alındığı ve açık artırma ya da ihale usulüyle yapılacak bir satışta taşınmaz, suç örgütü liderinin verdiği değerin çok üzerinde fiyata satılmış olacaktı ancak taşınmaz düşük bedelle, gizlice satılarak gerçek bedel ile aradaki fark Rıza Akpolat ve belediye yöneticileri arasında paylaşılmıştır. Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın tapu işlemlerinin yapıldığı gün 10 milyon lirayı belediye binasında, Alican Abacı'nın odasında Ozan İş'e verdiğine ilişkin beyanı ve para çekilmesine ilişkin dekontu sunması, şüpheli Ozan İş'in paranın varlığını kabul etmesi, kendisinin de o sırada Beşiktaş Belediyesi'nde olmasına rağmen inkar edip, paranın Alican Abacı'ya verildiğini belirtmesi dikkate alındığında örgüt liderinin 10 milyon lira verdiğini doğrulamıştır' ifadelerine yer verildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE AİT FİRMANIN İHALEYİ KAZANMASINA NEDEN OLDUKLARI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, 25. eylem olarak anlatılan olayda yaklaşık maliyeti 55 milyon lira olan lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere dijital kaynak desteği yazılım alımı ihalesi yapıldığı anlatıldı. İhale komisyonunca ihale dışı bırakılan bir şirketin Beşiktaş Belediyesine şikayet başvurusunda bulunduğu, bilirkişiye verilen dosya muhteviyatında yaklaşık maliyetin paylaşıldığına dair tespite yarayacak herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı belirtilirken, bu ihaleye ve sorumluluğu olan şüphelilere ilişkin yapılan değerlendirmede rekabet ortamının oluşmadığı, yaklaşık maliyetin gizliliğinin ortadan kalktığı, ihaleye katılma koşullarına sahip olmayan firmaların ihaleye katılmasına, suç örgütüne ait firmanın ihaleyi kazanmasına neden oldukları anlaşıldığı ve şüphelilerin ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği kaydedildi.