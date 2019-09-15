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CHP'li belediyede 'İmamoğlu tatileri' krize neden oldu: Afiş hemen kaldırıldı

Ankara’da CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ilçedeki panolara astırdığı “Biz tatil yapmadık” afişi büyük yankı uyandırdı. Göreve geldikten kısa süre sonra iki kere tatile çıkan ve “Bize tatil de yakışıyor” diyen Ekrem İmamoğlu’na gönderme yaptığı düşünülen afişler kısa süre sonra kaldırıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ankara’nın CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçedeki reklam panolarına “Biz tatil yapmadık” afişleri astırdı. Kısa sürede büyük bir yankı uyandıran afişler, “Kaybedecek bir dakikamız bile yok” dedikten sonra iki kere tatil yapan Ekrem İmamoğlu’na gönderme olarak algılandı.

Belediye kaynakları, son derece manidar bulunan afişlerin “İmamoğlu’na bir gönderme yapmadığını” söylese de verilen mesajın açıklığı, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tartışmaların şiddetlenmesinin ardından “Biz tatil yapmadık. Yaz boyunca 100 bin Çankayalıyı açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturduk” yazılı afişler toplatıldı.

 

 

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