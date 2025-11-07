İSTANBUL 20°C / 14°C
  CHP'li belediyede imar skandalı! Belediye başkanına hapis talebi
Güncel

CHP'li belediyede imar skandalı! Belediye başkanına hapis talebi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 3 sanık, kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı iddiasıyla ilgili 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla yargılanacak.

AA7 Kasım 2025 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca, Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında hazırlanan iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kuşadası İmar Müdürlüğünün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı.

Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

