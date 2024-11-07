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Güncel

CHP'li belediyede işçi kıyımı! Vatandaş isyan etti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı CHP'li Büyükkarıştıran Belediyesi 2 işçiyi daha işten çıkararak toplamda 8 kişinin iş akdine son verdi. İşçi kıyımına tepki gösteren bir vatandaş, “İki tane çocuğum var, küçükler ve okula gidiyorlar. Bu kış ayında diğer arkadaşlar gibi ben de mağdur duruma düştüm” dedi.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
CHP'li belediyede işçi kıyımı! Vatandaş isyan etti
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Belediyesi, 2 işçiyi daha işten çıkardı. İşten çıkarılan işçi sayısı 8'e yükseldi.

Geçtiğimiz hafta sloganlarla Büyükkarıştıran Belediyesi'ne yürüyen ve belediye önünde eylem gerçekleştiren 6 mağdur işçi ve yakınları ile sendika yetkilileri basın açıklaması yaparak, CHP'li Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca'nın kendilerini haksız yere işten çıkardığını ileri sürmüşlerdi. İşten çıkarılan işçilere yenileri eklendi ve sayı 8'e yükseldi.

İşten çıkarılan Büyükkarıştıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi Gönül Çakır, "Belediye Başkanı sendikadan çıkmadığım için beni işten çıkardı. Beni gördüğü halde bana hiçbir şey demeyerek kayınpederime ve kayınbiraderime haber gönderip beni işten çıkardı. Benimle görüşmesini, konuşmasını isterdim. Bu kış gününde işten çıkarıldım ve mağdur durumda kaldım. Şu anda iş bulmam zor. Oğlum da tam askere gidecekti, bu duruma çok üzüldü, çok etkilendi. Hepimizi zor durumda bıraktı" dedi.

İşten çıkarılan temizlik görevlisi Erdun Yıldız ise, "Bana hiçbir şey denilmedi, hiçbir ihtarda da bulunulmadı. Beni öylece işten çıkardı. Ben belediyede çöpçü olarak çalışıyordum. Performans düşüklüğü deyip belediyedeki işimden çıkarıldım" ifadelerini kullandı.

Kışa girerken işten çıkarılmasının kendisini mağdur ettiğini ve haksız yere işten çıkarıldığını ifade eden Erdun Yıldız, "İki tane çocuğum var, küçükler ve okula gidiyorlar. Bu kış ayında diğer arkadaşlar gibi ben de mağdur duruma düştüm" şeklinde konuştu.

Direniş çadırında eylemlerini sürdüren 8 işçi, belediyedeki işlerine geri dönebilmek için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydettiler.

Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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