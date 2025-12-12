İSTANBUL 14°C / 8°C
12 Aralık 2025 Cuma
  • CHP'li belediyede işçilerin maaş krizi sürüyor! Eylemler beşinci gününde
Güncel

CHP'li belediyede işçilerin maaş krizi sürüyor! Eylemler beşinci gününde

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yaşanan ödeme krizi ve işten çıkarmalara karşı süren eylemlerde gözler bugün saat 13.00'te yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. İşçiler, havuz sisteminin kaldırılması ve ödeme takviminin açıklanması taleplerinin masada karşılık bulmasını bekliyor.

12 Aralık 2025 Cuma 10:45
CHP'li belediyede işçilerin maaş krizi sürüyor! Eylemler beşinci gününde
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK'te çalışan işçilerin ödeme krizi ve işten çıkarmalara karşı başlattıkları eylemler 5'inci gününde devam ederken, gözler bugün saat 13.00'te yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. Aylardır ödenmeyen haklar, TİS (toplu iş sözleşmesi) ödemelerinin yapılmaması, maaşların eksik yatırılması, işten çıkarılan işçilerin geri alınmaması ve "havuz sistemi" olarak bilinen uygulamadaki sorunlar nedeniyle eylemlerini sürdüren işçiler, bugün de Kültürpark Basmane Kapısı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

GÖZLER KRİTİK BULUŞMADA

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, bugün sendika ile belediye arasında bir görüşme olacağını söyleyerek, "Başkanın açıklaması işçiyi çok yaraladı. 5 milyon nüfusa bütün emekçileri böyleymiş gibi göstermek yakışmamıştır. Emekliler eziyet çekiyor diyorsunuz burada arkadaşlarımızı emekli olmaya zorluyorsunuz. Dün genel merkezimiz üzerinden belediyeden çağrı geldi. Saat 13:00'te bir görüşme olacak. Belediye kanadından masaya davet var. Umarım bu davette müzakereye başladığımızda havuz sistemi son bulur ve ödeme takvimi verilir" açıklamasında bulundu.

"ÖDEME TAKVİMİ İSTİYORUZ"

Büyükşehir yetkilileri ile görüşme yapacaklarını belirten DİSK/Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar da, "Aldığımız kararlar neticesinde bugün sürdürdüğümüz eylemde de taleplerimizi dile getirmek istiyoruz. Kabul edilebilir bir ödeme takvimi talep ediyoruz. Havuz sistemi denen 350 arkadaşımızın içinde bulunduğu bu sistemin sonlandırılmasını talep ediyoruz. Son iki gündür haddini aşan söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bizim tek bir derdimiz var; aşımız, ekmeğimiz, onurumuz. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz devam edecek. Tarafımıza yöneltilen iddiaların buradaki duruma bir faydası yok. Dört gündür belediye tarafından bir çağrı gelmedi. Odaların ziyareti bile farklı taraflara çekilmeye başlandı" diye konuştu.

BASIN MENSUPLARINA TEŞEKKÜR

DİSK Genel İş 3 Nolu Şube Başkanı Serap Yılmaz da, günlerdir eylemleri takip eden basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başladı ve şu açıklamada bulundu: "Siz basın mensuplarının da emeği bizler için çok kutsal, emeğinize yüreğinize sağlık. Dün başkanımız açıklamalarda bulundu. DİSK Genel İş Sendikası asgari ücretle ilgili yürüyüş yaptı. Günlerce aylarca sokaklarda mücadele etti. Çiftçilerle ilgili eylem oldu yine oradaydık. Bugün bu yaşadığımız sorunlar olmasaydı biz bugün sokaklarda asgari ücret eylemlerimizi gerçekleştirecektik. Biz sendika olarak her zaman ezilmişin yanında var olduk. Bugün kendi emeğimiz için mücadele ediyoruz. Önce kendi adaletimizi sağladıktan sonra gelirde adalet diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz."

