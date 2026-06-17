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  • CHP'li belediyede işe gelmeyene maaş! Başkanın ''bankamatikçi'' itirafı vatandaşı isyan ettirdi
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CHP'li belediyede işe gelmeyene maaş! Başkanın ''bankamatikçi'' itirafı vatandaşı isyan ettirdi

Adana'da 700 personelden 400'ünün işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkması üzerine Seyhan Belediye Başkanı Hasibe Akkan'ın mecliste, 'Bankamatikçilerle ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekliyoruz. Hatta imza listesi konuldu.' itirafında bulundu. Yaşanan duruma isyan eden vatandaşlar, 'Bir belediye başkanı, bankamatikçileri çağırıyor falan bunlar hikaye, bir belediye işe gelmeyene nasıl maaş öder? Bu kadar işsiz vatandaş varken, işe gelmeyene yol ver gitsin.' dedi.

IHA17 Haziran 2026 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
CHP'li belediyede işe gelmeyene maaş! Başkanın ''bankamatikçi'' itirafı vatandaşı isyan ettirdi
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilen Hasibe Akkan döneminde, ilçedeki çöp toplama sorunu ve belediyenin personel yapısına ilişkin iddialar kamuoyunun gündemine oturdu.

400 PERSONELE MAAŞ VAR AMA İŞ YOK

Belediye bünyesinde görevli yaklaşık 700 temizlik personelinden yalnızca 300'ünün aktif olarak sahada çalıştığı, yaklaşık 400 personelin ise maaş almasına rağmen işe gitmediği öne sürüldü. İddialara göre, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, belediye meclis toplantısında bir meclis üyesinin personel krizine ilişkin sorusunu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

"Bankamatikçilerle ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekliyoruz. Hatta imza listesi konuldu. Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatleri düzenlendi."

"HER YER ÇÖP İÇİNDE, MAĞDURUZ"

Yaşananlara tepki gösteren Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, hizmetlerin yetersiz kaldığını belirterek, "Mahallemizin ve bütün şehrin durumu bu. Her yer çöp içinde, mağduruz. 96 mahalle olarak hepimiz mağduruz. Bir belediye başkanı, bankamatikçileri çağırıyor falan bunlar hikaye, bir belediye işe gelmeyene nasıl maaş öder? Bu kadar işsiz vatandaş varken, işe gelmeyene yol ver gitsin. Bu işi samimiyetle yapan, ihtiyacı olan insanlar gelsin çalışsın. Belediyenin bir ayıbı; iki yıldır toparlanamayan, çöpü toplayamayan, çukuru kapatamayan. İnanın biz canımızdan bıktık muhtarlar olarak. Sokaklar öbek öbek kağıt dolu, halk sağlığı ve çevre sağlığı tehdit altında. Bakanlıklarımıza çağrıda bulunuyorum, illallah ettik, hizmet getiremiyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Vatandaşlar da yaşanan durum nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Aşkın Laçin isimli vatandaş, "İşe gelmiyorsa işten çıkarılması lazım. Belediye başkan vekili bunu söylüyorsa, işten çıkaracak. Çöp olayı şu anda sıkıntı. Bir an önce Seyhan halkı olarak kaldırılmasını istiyoruz" dedi. Bir başka vatandaş Salim İlhan ise belediye çalışanlarının maaşlarının eksik ödendiğini ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Millete günü gününe parası verse, bu millet de sokak sokak temizliğini yapardı. Para vermez ise ben de gelmez, gider gölgede otururdum. Tanıdığım kişiler var, belediye çalışanı. Aylık 30 bin TL alıyorsan, 10 bin TL veriyor, 20 içeride kalıyor. Ben gidip güneşin altında niye kalayım diyor."

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