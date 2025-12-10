İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK ve Egeşehir'de aylardır süren ödeme krizi ve işten çıkartılmak üzere havuza alınan 357 işçinin işlerine geri alınması talebi nedeniyle başlayan eylemler 3'üncü gününde de devam etti.

İlk olarak geçtiğimiz pazartesi günü 'Çıplak Maaşa Çıplak Ayak Yürüyüşü' düzenleyen işçiler, DİSK/GENEL-İŞ binasından Kültürpark'ın Dokuz Eylül Kapısı'na yürüyen İZELMAN, İZENERJİ, İZTEK ve EGEŞEHİR'de çalışan Genel-İş üyesi işçiler, dün de sendika yöneticileri ile 'havuza alınan' işçiler aynı noktada kurdukları çadırda buluşarak eylemlerini sürdürmüştü. İşçiler bugün de Konak Pier önünde toplanıp Fevzi Paşa Bulvarı üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. İşçiler sloganlar atarak caddede yürüyüş yaparken Kültürpark Basmane Kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

MİLLETVEKİLLERİNE DESTEK ÇAĞRISI

Basın açıklamasında konuşan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir milletvekillerine seslenerek şu sözlere yer verdi: "Almış olduğumuz karar doğrultusunda Konak Pier'den Basmane Fuar Kapısı'na temsilci arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız ve şirkete iade edilip aylardır evine ücret götüremeyen, geçimini sağlayamayan arkadaşlarımızla beraber yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Günlerdir, aylardır bu kapıda talebimizi dile getiriyoruz. Ancak bugün 3'üncü günümüz; hala bir iletişim yok, hala o masa kurulmuyor. Bu mücadelemize destek verilmesi ve kurulmayan bu masanın kurulması için İzmir milletvekillerinden destek isteyeceğiz.

Hangi kurum, hangi kuruluş varsa burada bize fayda sağlayacak; nereye, hangi kapıya gitmemiz gerekiyorsa o kapıyı çalmaktan çekinmeyeceğiz. Evet, bazı kapılar vardır çalınır ama bazı kapılar var ki bugün burada, Türkiye'nin Edirne'sinden Hakkari'sine kadar herkesin gördüğü bir yerde. Bugün İzmir'deki milletvekillerimizin de aslında bu mücadelenin başlamadan önce buraya gelip seçmenlerine, üyelerine, emekçiye destek vermesi gerekir. Bu masanın kurulması için emek harcamaları gerekir.

Ancak bu saate kadar İzmir'den seçilen hiçbir milletvekilimiz ne bizleri aradı ne de bu mücadeleye gelip bir omuz attı. Biz, Meclisteki üyelerimizin sesimizi duyurmasını istiyoruz. Çünkü görüyoruz; bugüne kadar bir çağrı yoksa bu mücadele uzun soluklu devam edecek. Biz mücadeleden kaçınan bir yapı değiliz. Eylem programımız belli. Önümüzdeki haftaki programımızı da hazırlayacağız. Kararlıyız. Bugün ekmeğinden edilen, geçimini sağlayamayan 350 arkadaşım var. Hep söylüyoruz; çocuklarına harçlık veremiyorlar, elektriklerini ödeyemiyorlar. Bu mağduriyet ortadan kaldırılmadığı takdirde bu mücadele bitmeyecek" ifadelerini kullandı."

MASA ÇAĞRISI

Gül, açıklamasının devamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a 'masa' çağrısında bulunarak, "Bugün arkadaşlarımız 4 aydır düzenli şekilde ödenmeyen hakları için yakın tarihli bir takvim belirlenmediği sürece bu mücadele sonuçlanmayacak. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına tekrar sesleniyoruz. Grevden sonra diyaloglarla masayı biz kurduk. Kimsenin buralara gelip masa kurmasına gerek yok. Biz sizlerle uyum içinde bu süreci götürmek istiyoruz. Önümüzde 3 yıllık bir süreç var. Bu süreçte sendikalarla, işçi temsilcileriyle, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle bu masaların kurulmak zorunda olduğunu hatırlatıyoruz. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Gelin, bu masayı kuralım. Bu mağduriyet ortadan kalksın, insanlar mutlu ve huzurlu bir şekilde işlerine devam etsin. Ancak şunu da bilsinler; bu mağduriyet ortadan kalkmadığı, bize bir takvim verilmediği sürece bu mücadeleye son vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi daha da büyüteceğiz" dedi.

"HERKES ANLAMIŞTIR"

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise, "Mücadelenin sonuna kadar devam ettirileceğini umarım herkes anlamıştır. Buradan ben de Ercan Başkan gibi çağrıda bulunmak istiyorum. Geçmiş süreçte nasıl masada çözüme ulaştıysak bundan sonra da masada çözüleceğine inanıyorum. Buradan sevgili Belediye Başkanımıza seslenmek istiyorum: Arkada havuzda tutulan, iade edilen, işten çıkarılan arkadaşlarımızın bir an önce işlerine dönmesini ve huzurlu bir şekilde çalışmalarını istiyoruz. Sendika adına bütün amaç budur" açıklamasında bulundu.