İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5858
  • EURO
    49,6694
  • ALTIN
    5755.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyede kriz büyüyor! ''Biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız''
Güncel

CHP'li belediyede kriz büyüyor! ''Biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız''

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketleri İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ'ta temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılan işçiler, işbaşı yaptırılmamaları nedeniyle eylem yaptı. Basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Gül, 'Kimseyle kavga etmek, sokaklara çıkmak gibi bir derdimiz yok ama işimizin, ekmeğimizin de verilmediği bir yerde biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız.' dedi.

AA9 Aralık 2025 Salı 12:39 - Güncelleme:
CHP'li belediyede kriz büyüyor! ''Biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız''
ABONE OL

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde bir araya geldi, çeşitli sloganlar attı.

Basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, kasım ayı maaşlarının eksik yatırıldığını, sosyal haklarının 4 aydır düzenli bir şekilde ödenmediğini, belediye tarafından izne çıkarılarak şirkete iade edilen 350 çalışanın ise işbaşı yaptırılmadığını söyledi.

Haklı taleplerini dillendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Gül, "Gelin bir an önce bu mağduriyet ortadan kaldırılsın. Ancak şu dakikaya kadar sesimizi duyan olmadı. Biz gece gündüz demeden bu müzakereye açığız." dedi.

Gül, İzmir'de yaşayanların belediye ve işçi arasındaki kavganın bitmesini ve hizmet üretilmesini beklediğini kaydederek, "Kimseyle kavga etmek, sokaklara çıkmak gibi bir derdimiz yok ama işimizin, ekmeğimizin de verilmediği bir yerde biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız." şeklinde konuştu.

Şirketlerine iade edilenlerin işbaşı yaptırılmasını istediklerini dile getiren Gül, dünkü eylemin ardından kasım maaşlarının yüzde 99'luk kesiminin yatırıldığını, 4 aydır alamadıkları gıda kartı, ikramiye, öğrenim yardımı, fazla mesai gibi hakların ödenmesi için de somut adım atılması gerektiğini, bu adımlar atılmadığı takdirde eylemleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.